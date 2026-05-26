Geisweider Flohmarkt am 6. Juni – Frühsommerlicher Trödelmarkt mit Tradition

(wS/mg) Siegen 26.05.2026 | Am Samstag, den 6. Juni 2026, lädt der Geisweider Flohmarkt erneut zum großen Trödelmarkt nach Siegen-Geisweid ein. Seit Jahrzehnten gehört der Markt zu den festen Treffpunkten für Sammler, Schnäppchenjäger und Liebhaber besonderer Fundstücke – weit über die Region hinaus.

Die Platzvergabe für Händler beginnt bereits ab 3:30 Uhr morgens. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Die Einfahrt erfolgt wie gewohnt über die Stahlwerkstraße, wo die Ordner die verfügbaren Standflächen zuweisen. Das Marktgeschehen endet um 13:00 Uhr.

Der Juni-Termin zählt traditionell zu den beliebtesten Flohmarktzeiten des Jahres. Die frühsommerliche Atmosphäre lädt dazu ein, entspannt zwischen den Ständen zu bummeln und auf Entdeckungstour zu gehen. Ob alte Schallplatten, Vintage-Kleidung, Werkzeuge, Bücher, Spielzeug oder seltene Sammlerstücke – auf dem Geisweider Flohmarkt warten zahlreiche kleine und große Schätze auf neue Besitzer.

Besonders geschätzt wird seit vielen Jahren die klare Ausrichtung des Marktes: Angeboten wird ausschließlich Trödel und Gebrauchtware – keine Neuware. Dadurch bleibt der ursprüngliche Charakter eines echten Flohmarkts erhalten und macht jeden Besuch zu einem individuellen Erlebnis.

Seit 1969 verbindet der Geisweider Flohmarkt Handel, Begegnung und gelebte Nachhaltigkeit. Viele Besucher kommen nicht nur zum Kaufen, sondern auch wegen der besonderen Atmosphäre und der Gespräche zwischen den Ständen.

Veranstalter des Marktes ist die Werbegemeinschaft Geisweid. Für Planung, Organisation und Durchführung ist Mario Görög verantwortlich. Die Flohmärkte finden bis Dezember jeweils am 1. Samstag im Monat statt. Alle Plätze sind überdacht. Für Händler und Besucher stehen zahlreiche kostenlose Parkplätze unter der HTS zur Verfügung. Auskünfte sind unter der Telefon-Nr. 0221 / 80 111 80 5 oder www.geisweider-flohmarkt.de erhältlich.



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