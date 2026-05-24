Unfall nahe Biggegrill: 34-Jähriger aus Finnentrop prallt in Attendorn gegen Verkehrsschild und landet im Graben

(wS/red) Attendorn 24.05.2026 | Am Sonntag, dem 24. Mai 2026, ereignete sich gegen 11:50 Uhr auf der Landesstraße 512 in Höhe der Ortslage Attendorn-Hohenhagen, nahe dem Biggegrill, ein Alleinunfall mit einer leichtverletzten Person.

Fahrer kommt aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab

Ein 34-jähriger Mann aus Finnentrop war mit seinem Mercedes GLA auf der L512 in Fahrtrichtung Attendorn unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Verkehrszeichen, riss den Schildermast aus dem Boden und kam anschließend im angrenzenden Graben zum Stehen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Feuerwehr Attendorn sicherte Brandschutz – keine eingeklemmte Person

Alarmiert wurde auch die Feuerwehr der Hansestadt Attendorn, da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt sein könnte. Glücklicherweise war dies nicht der Fall. Die Einsatzkräfte stellten den Brandschutz an der Unfallstelle sicher und unterstützten bei der Absicherung des Bereichs.

L512 zeitweise vollgesperrt

Für die Unfallaufnahme durch die Polizei des Kreises Olpe sowie die anschließende Bergung des stark beschädigten Fahrzeugs musste die L512 zunächst teilweise und im weiteren Verlauf kurzzeitig vollständig gesperrt werden. Wie auf den Fotos zu sehen ist, bildete sich in beiden Richtungen ein deutlicher Rückstau. Auch Radfahrer auf dem parallel verlaufenden Radweg waren von der Situation betroffen.

Sachschaden im fünfstelligen Bereich

Der Mercedes war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich. Die Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de