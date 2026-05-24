Segelflieger-Absturz auf der A45: Polizei schaltet Hinweisportal frei und prüft Vorwürfe zur Unfallstelle

(wS/red/ots) Kreis Olpe 24.05.2026 | UPDATE vom 24. Mai 2026: Polizei bittet um Zeugenhinweise – Hinweisportal freigeschaltet

Einen Tag nach dem tödlichen Segelflugzeugabsturz auf der A45 hat sich die Kreispolizeibehörde Olpe am Sonntagnachmittag erneut mit einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit gewandt. Im Mittelpunkt: ein Aufruf an mögliche Zeugen, sich mit Beobachtungen und vor allem mit Foto- oder Videoaufnahmen bei den Ermittlern zu melden.

Hinweisportal der Polizei NRW freigeschaltet

Die Polizei hat für das Unglück ein eigenes Hinweisportal eingerichtet. Unter dem Stichwort „BAB A45 Flugunfall am 23.05.2026″ können Zeuginnen und Zeugen ihre Beobachtungen sowie Bild- und Videomaterial direkt online übermitteln. Erreichbar ist das Portal unter:

👉 https://nrw.hinweisportal.de/

Hinweise können darüber hinaus auch bei jeder Polizeidienststelle abgegeben werden. Insbesondere Aufnahmen, die im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen selbst oder mit der Unfallstelle stehen, sind für die Ermittler von Interesse.

Polizei prüft öffentliche Vorwürfe

Hintergrund des erneuten Aufrufs sind nach Angaben der Kreispolizeibehörde Olpe Behauptungen, die im Zuge der medialen Berichterstattung sowie in sozialen Netzwerken aufgetaucht sind. Demnach soll es nach dem Unfallgeschehen zu Veränderungen an der Absturzstelle gekommen sein. In den entsprechenden Beiträgen würden unter anderem Vereinsangehörige eines Segelflugvereins sowie Angehörige von Unfallbeteiligten genannt.

Die Polizei stellt in ihrer Mitteilung ausdrücklich klar, dass ihr „entsprechende Wahrnehmungen oder konkrete Hinweise bislang nicht offiziell vorliegen“. Unabhängig davon nehme man die öffentlich geäußerten Vorwürfe ernst und werde jedem belastbaren Hinweis nachgehen. Ziel sei es, die Geschehnisse rund um den Unfall sowie den Umgang mit der Unfallstelle lückenlos aufzuklären.

Ermittlungen laufen auf mehreren Ebenen

Parallel zur polizeilichen Ursachenermittlung sind bei einem Flugunfall stets auch die zuständigen Luftfahrtbehörden eingebunden. Bereits Einsatzleiter Rainald Thiemann hatte am Samstag gegenüber wirSiegen.de darauf hingewiesen, dass die entsprechende Aufsichtsbehörde die weiteren Einzelheiten zum Unfallhergang ermitteln und analysieren werde.

Wie es zu dem Absturz nur wenige Minuten nach dem Schleppstart vom Flugplatz Hünsborn kommen konnte, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

Kontakt für Hinweise

Rückfragen und Hinweise nimmt die Kreispolizeibehörde Olpe entgegen:

Hinweisportal: https://nrw.hinweisportal.de/ (Stichwort: „BAB A45 Flugunfall am 23.05.2026″)

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de