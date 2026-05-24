Glasfaserausbau in Kreuztal: Diese Stadtteile sind als nächstes dran

(wS/gr) Kreuztal 24.05.2026 | Der Glasfaserausbau in Kreuztal nimmt weiter Fahrt auf. Nach Informationen des Ausbauunternehmens Greenfiber laufen derzeit in mehreren Stadtteilen gleichzeitig Tiefbauarbeiten – und der Fahrplan für die kommenden Monate steht.

Erler-Siedlung und Innenstadt: Abschluss im Sommer

In der Erler-Siedlung zwischen Hagener Straße und Ernsdorfstraße sowie in der südlichen Innenstadt rund um die Moltkestraße befinden sich die Arbeiten in den letzten Zügen. Der Abschluss ist für den Sommer geplant. Danach werden die dort eingesetzten Baukolonnen nach Kredenbach verlegt.

Ferndorf: Baustelle bis mindestens Jahresende

Parallel dazu laufen die Arbeiten in Ferndorf. Dort ist die Fertigstellung laut aktuellem Planungsstand nicht vor Ende des Jahres zu erwarten.

Eichen und Stendenbach starten Ende Mai

Ab Ende Mai beginnt Greenfiber mit dem Glasfaserausbau in Eichen und Stendenbach. Auch dort sind die Arbeiten bis Ende 2025 angesetzt. Die sogenannte Backbone-Trasse – die übergeordnete Hauptleitung, über die das Glasfasernetz angebunden wird – wird bereits dorthin verlegt. Insgesamt sollen dann zehn Baukolonnen gleichzeitig im gesamten Stadtgebiet im Einsatz sein.

Bockenbach und Krombach ab Spätsommer/Herbst

Nach aktuellem Planungsstand soll der Ausbau ab Spätsommer oder Herbst in Bockenbach und Krombach fortgesetzt werden.

Buschhütten, Littfeld und Fellingshausen: Frühjahr 2027

Für die Stadtteile Buschhütten, Littfeld und Fellingshausen ist der Ausbau perspektivisch für das Frühjahr 2027 vorgesehen.

Auf einen Blick: Glasfaser-Fahrplan für Kreuztal

Erler-Siedlung / Moltkestraße: Abschluss Sommer 2025, danach Wechsel nach Kredenbach

Abschluss Sommer 2025, danach Wechsel nach Kredenbach Ferndorf: Laufend, mindestens bis Jahresende

Laufend, mindestens bis Jahresende Eichen / Stendenbach: Start Ende Mai, Laufzeit bis Ende 2025

Start Ende Mai, Laufzeit bis Ende 2025 Bockenbach / Krombach: Geplanter Start Spätsommer/Herbst 2025

Geplanter Start Spätsommer/Herbst 2025 Buschhütten / Littfeld / Fellingshausen: Geplant Frühjahr 2027

Greenfiber weist ausdrücklich darauf hin, dass es zu Änderungen im Bauablauf kommen kann. Als mögliche Gründe nennt das Unternehmen parallel laufende Baumaßnahmen im Stadtgebiet, deren zeitlicher Verlauf sich nicht immer exakt planen lasse, sowie technisch anspruchsvolle oder schwer zugängliche Bauabschnitte.

Foto: Greenfiber