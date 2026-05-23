Schwerer Motorradunfall auf der K18 bei Olpe: Zwei Rettungshubschrauber im Einsatz

(wS/red/ots) Olpe 23.05.2026 | Drei Menschen sind am heutigen Samstagnachmittag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 18 bei Oberneger verletzt worden. Zwei Motorräder stießen in einer Kurve frontal zusammen – der Einsatz lief mit einem Großaufgebot an Rettungskräften.

Um kurz nach 17 Uhr kam es auf der K18 in einer Kurve zum Frontalzusammenstoß zweier Motorräder im Begegnungsverkehr. Auf einer der Maschinen – mit Bochumer Kennzeichen – befanden sich zwei Personen: ein 49-jähriger Mann und eine 48-jährige Frau, ebenfalls aus Bochum. Wer von beiden das Motorrad zum Unfallzeitpunkt führte, ist derzeit noch unklar. Auf dem zweiten Motorrad, einem Fahrzeug mit Dortmunder Kennzeichen, saß ein 36-Jähriger aus dem Raum Dortmund.

Alle drei Beteiligten wurden schwer verletzt. Der 36-jährige Dortmunder wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 48-Jährige und der 49-Jährige wurden jeweils mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Trümmerteile der Maschinen verteilten sich weiträumig über die Fahrbahn. Mehrere Rettungswagen und Rettungsteams waren vor Ort im Einsatz.

Hund an der Unfallstelle aufgefunden

Kurz nach dem Unfall fanden Ersthelfer auf der Straße einen kleinen Hund. Sie nahmen das Tier liebevoll bei sich auf und versorgten es mit kaltem Wasser. Ob der Hund einem der Verunglückten gehört, war zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch unklar – dem Tier schien es den Umständen entsprechend gut zu gehen.

K18 für mehrere Stunden gesperrt

Das Verkehrskommissariat übernahm die Ermittlungen vor Ort. Zur Unterstützung bei der Unfallaufnahme wurde ein VU-Team aus dem Hochsauerlandkreis angefordert. Die K18 ist für die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen derzeit komplett gesperrt. Wann die Strecke wieder freigegeben wird, war zunächst nicht abzuschätzen – die Sperrung werde aber noch einige Stunden andauern, so die Polizei.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de