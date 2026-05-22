Motorradfahrer stürzt an Einmündung Siegener Straße/Heisberger Straße – L562 zeitweise gesperrt

(wS/red) Siegen 22.05.2026 | Am heutigen Nachmittag kam es an der Einmündung Siegener Straße/Heisberger Straße im Bereich Seelbacherweiher zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer.

Gruppe auf dem Weg von Freudenberg nach Siegen

Eine Gruppe von vier Motorradfahrern war auf der Siegener Straße (L562) in Richtung Siegen unterwegs, als sich der Unfall ereignete. An der Einmündung zur Heisberger Straße wollten die vier Biker nach rechts abbiegen – dabei kam einer der Fahrer zu Fall. Nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte war ein Fahrfehler die Ursache.

35-Jähriger leicht verletzt

Der 35-jährige Motorradfahrer zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Vor Ort waren Polizei, ein Notarzt sowie der Rettungsdienst im Einsatz.

L562 zeitweise gesperrt

Die Siegener Straße (L562) war zwischen Lindenberg und Seelbacherweiher in Fahrtrichtung Siegen zeitweise gesperrt, was zu Verkehrsbehinderungen im Bereich führte.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de