Fünf Jahrhunderte Musik in einer Stunde: Classic Brass gastiert am 14. Juni in der Haardter Kirche

(wS/cb) Siegen 22.05.2026 | Classic Brass kehrt nach Siegen-Weidenau zurück – Konzert „Klanggeschichten“ in der Haardter Kirche

Am Sonntag, 14. Juni 2026, ist es wieder so weit: Das renommierte Blechbläserquintett Classic Brass gastiert um 17:00 Uhr in der Haardter Kirche in Siegen-Weidenau (Setzer Weg 4). Es ist bereits der fünfte Auftritt des Ensembles an diesem Ort – eine Verbindung, die für Classic Brass eine besondere Bedeutung hat: Zwischen dem 27. und 30. Juli 2023 spielte die Gruppe hier ihre 10. CD ein.

Fünf Jahrhunderte Musik in knapp zwei Stunden

Mit dem neuen Konzertprogramm „Klanggeschichten“ entführt Classic Brass das Publikum auf eine musikalische Reise durch fünf Jahrhunderte. Vom kunstvollen Glanz des Barock über die emotionale Tiefe der Romantik bis hin zur ausdrucksstarken Moderne entfalten die fünf Musiker ein farbenreiches Klangspektrum – virtuos, stilbewusst und mitreißend.

Dabei erzählt jedes Werk im Programm seine eigene Geschichte: mal festlich und majestätisch, mal zart und kontemplativ, mal voller rhythmischer Energie. Vertraute Meisterwerke treffen auf unerwartete Raritäten – in der charakteristischen Klangfarbe von Classic Brass entfalten beide eine ganz eigene Faszination.

Musik, die nicht nur gespielt, sondern erzählt wird

Classic Brass steht seit Jahren für musikalische Exzellenz und eine charmante, persönliche Moderation. Mit „Klanggeschichten“ schlägt das Quintett bewusst eine Brücke zwischen den Epochen – und zeigt, wie lebendig und berührend Musik sein kann, wenn sie nicht nur gespielt, sondern regelrecht erzählt wird. Das macht den Abend zu einem Erlebnis für klassikbegeisterte Stammgäste ebenso wie für Konzertneulinge.

Freier Eintritt – Sektbuffet in der Pause

Der Eintritt ist frei. Um einen angemessenen Beitrag zur Deckung der Kosten wird gebeten. In der Pause laden die Musiker zu einem Sektbuffet ein.

Veranstalter ist die Evangelische Kirchengemeinde Weidenau. Weitere Informationen gibt es telefonisch bei Ulrich Becker unter 0176-23804227.

Mehr Infos zu Classic Brass unter www.classicbrass.de

Foto: CLASSIC BRASS