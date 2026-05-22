Wintersaison 2026/27: Stadtreinigung sucht Dienstleister für Winterdienst

(wS/si) Siegen 22.05.2026 | Die Stadtreinigung Siegen sucht für die Wintersaison 2026/2027 mehrere zuverlässige Dienstleister, die den städtischen Winterdienst im gesamten Stadtgebiet unterstützen.

Gesucht werden sowohl Unternehmen und Fahrzeughalter für den Straßenwinterdienst als auch Einsatzkräfte für den sogenannten Handstreudienst auf öffentlichen Wegen und Plätzen.

Die beauftragten Dienstleister übernehmen eigenverantwortlich fest zugewiesene Räum- und Streubezirke. Die Einsätze erfolgen witterungsabhängig nach zentraler Alarmierung durch die Stadt Siegen.



Voraussetzung ist ein eigenes, einsatzbereites Winterdienstfahrzeug – beispielsweise ein Lkw oder Traktor mit Schneepflug und Streuer – beziehungsweise beim Handstreudienst eine Streukolonne mit Kolonnenfahrzeug. Darüber hinaus werden Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit sowie eine gültige Fahrerlaubnis der entsprechenden Klasse erwartet. Ortskenntnisse im Stadtgebiet Siegen sind von Vorteil.

Die Stadt Siegen bietet eine leistungsgerechte Vergütung mit Stundenlohn im Einsatz sowie

Mindestentgeltvereinbarungen. Zudem werden eine klare Tourenplanung, eine umfassende Einweisung und eine langfristige Zusammenarbeit in einem kollegialen Umfeld zugesichert.

Interessierte können sich bis spätestens 30. Juni 2026 bei der Stadtreinigung Siegen, Fludersbach 70, melden. Weitere Informationen erteilt Olaf Kämpfer telefonisch unter (0271) 404 – 4855 oder per E-Mail an o.kaempfer@siegen.de.