Unterstützung für Jungen in Not – Neue Beratungsstelle nimmt Arbeit auf und erhält Spende

(wS/si) Siegen 22.05.2026 | (wS/red) Siegen-Wittgenstein, 22.05.2026 | Ein wichtiges neues Hilfsangebot für Kinder und Jugendliche ist jetzt in Siegen-Wittgenstein gestartet: Die neue Jungenberatungsstelle des Vereins für soziale Arbeit und Kultur Südwestfalen (VAKS e.V.) hat seit April 2026 ihre Arbeit aufgenommen. Das Angebot richtet sich an Jungen und junge Männer, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Unterstützt wurde der Aufbau der Beratungsstelle neben der Finanzierung durch den Kreis Siegen-Wittgenstein und der Stadt Siegen auch durch eine Spende in Höhe von 10.000 Euro des Unternehmens Dango & Dienenthal.

Bedarf erkannt – Lücke geschlossen

Gemeinsam mit Fachleuten aus der Jugendhilfe und von Beratungsstellen hatte der Kreis Siegen-Wittgenstein den Bedarf für ein spezielles Unterstützungsangebot für Jungen erkannt und das Thema in die politischen Beratungen eingebracht. Geeinigt hat man sich schließlich auf die Einrichtung einer niederschwelligen Jungenberatungsstelle. Die Kosten für eine halbe Personalstelle teilt sich der Kreis mit der Stadt Siegen. Mit dem VAKS e.V. wurde anschließend ein erfahrener Träger gefunden, der das Angebot nun umsetzt.

Landrat Andreas Müller begrüßt den Start des Angebots ausdrücklich: „Mit der neuen Jungenberatungsstelle schließen wir eine wichtige Lücke im Hilfesystem unseres Kreises. Sexualisierte Gewalt gegen Jungen ist noch immer ein tabuisiertes Thema. Umso wichtiger ist es, dass betroffene Jungen künftig eine spezialisierte Anlaufstelle haben, die ihnen Schutz, Unterstützung und Vertrauen bietet.“

Auch Siegens Bürgermeister Tristan Vitt begrüßt, dass von sexualisierter Gewalt betroffene Jungen künftig einen Ort in der Stadt haben, an dem sie verlässliche Unterstützung finden: „Entscheidend ist, dass hier Fachkräfte arbeiten, die wissen, wie mit solchen Situationen umzugehen ist. Die den betroffenen Jungen Orientierung geben, sie begleiten und ihnen die Unterstützung bieten, die sie brauchen, um das Erlebte zu verarbeiten und wieder Perspektive zu gewinnen.“

VAKS e.V. betreibt bereits „Mädchen in Not“

Der VAKS e.V. betreibt bereits seit vielen Jahren die Beratungsstelle „Mädchen in Not“. In Gesprächen mit Fachstellen und im Jugendhilfebereich war dabei immer deutlicher geworden, dass auch Jungen einen spezifischen Beratungsbedarf haben. Immer wieder wandten sich betroffene Jungen mangels Alternativen an bestehende Angebote für Mädchen.

Dango & Dienenthal unterstützt mit 10.000 Euro

Zusätzliche Unterstützung erhält die neue Beratungsstelle durch das Siegener Unternehmen Dango & Dienenthal. Insgesamt hatte das Unternehmen im Rahmen seines 160-jährigen Jubiläums gemeinsam mit Gesellschaftern, Geschäftsführung und Mitarbeitenden 100.000 Euro für soziale Projekte in der Region bereitgestellt. Neben der Jungenberatungsstelle wurden u.a. schon die Kita Lilliputz sowie die Grundschule Eckmannshausen unterstützt.

„Als Unternehmen sind wir Teil dieser Region und möchten auch gesellschaftlich Verantwortung übernehmen“, sagt Jörg Dienenthal, Managing Director von Dango & Dienenthal GmbH & Co. KG. „Mit der Unterstützung der Jungenberatungsstelle wollen wir dazu beitragen, dass betroffene Jungen schneller Hilfe finden und nicht allein bleiben.“

Landrat Andreas Müller dankte dem Unternehmen für das besondere Engagement: „Diese Unterstützung zeigt eindrucksvoll, wie Wirtschaft und gesellschaftliche Verantwortung zusammengehören. Dass ein Unternehmen gemeinsam mit Mitarbeitenden und Gesellschaftern soziale Projekte in unserer Region stärkt, ist ein starkes Signal.“

Michael Groß, Geschäftsführer des VAKS e.V., betont die Bedeutung des neuen Angebots: „Wir haben denselben dringenden Unterstützungsbedarf für Jungen gesehen wie der Kreis Siegen-Wittgenstein. Deshalb war für uns sofort klar, dass wir dieses wichtige Angebot als Träger übernehmen möchten. Unser Ziel ist es, betroffenen Jungen einen geschützten Raum zu bieten und ihnen frühzeitig Hilfe und Beratung zu ermöglichen.“

Kontakt und Erreichbarkeit

Die Beratungsstelle ist in der 4. Etage der Sandstraße 28 in 57072 Siegen zu finden und telefonisch erreichbar unter 0155 672 85 209 oder per Mail an christian.goetz@vaks.info. Weitere Informationen unter www.vaks.info/jungenberatungsstelle.



V.l.: Landrat Andreas Müller, Unternehmer Jörg Dienenthal, VAKS-Vorsitzende Urdel Götting, Bürgermeister Tristan Vitt und Thomas Wüst, Sozialdezernent des Kreises Siegen-Wittgenstein