Was steckt hinter der elektronischen Patientenakte? Informationsabend in Neunkirchen klärt auf – Eintritt frei

(wS/ne) Neunkirchen 22.05.2026 | Sie ist seit einigen Monaten für alle gesetzlich Versicherten in Deutschland verfügbar, doch viele wissen noch nicht genau, was sie kann, was sie darf – und was nicht: die elektronische Patientenakte, kurz ePA. Am Donnerstag, 28. Mai 2026, lädt das FUSION-Projekt der Universität Siegen gemeinsam mit der Senioren-Service-Stelle Neunkirchen zu einer kostenlosen Informationsveranstaltung ins Otto-Reiffenrath-Haus ein. Beginn ist um 18 Uhr.

Was die ePA leisten soll

Die ePA soll die Behandlungskoordination zwischen Ärzten, Krankenhäusern und weiteren Gesundheitseinrichtungen verbessern, Doppeluntersuchungen vermeiden und Patienten mehr Kontrolle über ihre eigenen Gesundheitsdaten geben. Doch wie funktioniert das in der Praxis? Wer darf auf die Akte zugreifen? Und wie sicher sind die Daten?

Experten aus Medizin, Klinik und Digital Health

Genau diese Fragen stehen im Mittelpunkt des Abends. In kurzen Vorträgen erläutern Fachleute die Funktionsweise der ePA und stehen anschließend für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung. Zu den Referenten gehören Stefan Spieren, Facharzt für Allgemeinmedizin und Allgemeinchirurgie sowie Leiter des Digitalen Facharzt- und Gesundheitszentrums in Olpe, Prof. Dr. Sebastian Spethmann, Stellvertretender Klinikdirektor der Klinik für Kardiologie, Angiologie und Intensivmedizin am Deutschen Herzzentrum der Charité (DHZC), sowie Jakob Scholz, Stellvertretender Geschäftsbereichsleiter IT & Digital Health der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe. Die Moderation übernimmt Prof. Dr. Christoph Strünck von der Universität Siegen.

Für alle offen – nicht nur für Senioren

Die Veranstaltung richtet sich ausdrücklich an alle Bürgerinnen und Bürger, die mehr über die ePA erfahren möchten, sowie an Fachkräfte aus dem Gesundheits- und Sozialwesen, die die Akte bereits in ihrer täglichen Arbeit einsetzen oder einsetzen werden.

Anmeldung erbeten

Die Teilnahme ist kostenlos. Um eine Anmeldung bei Seniorenberaterin Bettina Großhaus-Lutz wird gebeten – telefonisch unter 02735 767-200 oder per E-Mail an b.grosshaus-lutz@neunkirchen-siegerland.de.

Die elektronische Patientenakte (ePA) ist zentraler Bestandteil der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Am 28. Mai informieren Fachleute im Otto-Reiffenrath-Haus über ihre Vorteile. Foto: Marek Studziniski.