Teams aus ganz Deutschland kommen ins Siegerland: 34. Deutsche Modelltruck-Meisterschaft in der Weißtalhalle – Eintritt frei

(wS/red) Siegen 22.05.2026 | Am 30. und 31. Mai 2026 ist die Weißtalhalle in Siegen-Kaan-Marienborn Schauplatz eines bundesweit einzigartigen Spektakels: Die IGS Siegerland e.V. veranstaltet dort die 34. Deutsche Modelltruck-Meisterschaft. Teams und Einzelpersonen aus ganz Deutschland sowie aus den Niederlanden treten gegeneinander an – mit ferngesteuerten Modell-Trucks im Maßstab 1:16. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

Siegeraner Verein mit langer Tradition

Hinter der Veranstaltung steht die Interessengemeinschaft für Sport und Modellbau, kurz IGS Siegerland e.V. – ein Verein, der 1963 in Siegen gegründet wurde und sich seitdem dem Funktionsmodellbau in den Bereichen Trucks, Baumaschinen und Schiffe widmet. Dass der Verein die Deutsche Modelltruck-Meisterschaft nicht zum ersten Mal ausrichtet, verwundert nicht: Die IGS Siegerland ist selbst siebenmaliger Deutscher Modelltruck-Meister.

Parcours, Präzision und Strafpunkte

Das Herzstück der Meisterschaft ist die Parcours-Wertung. Die teilnehmenden Teams und Einzelfahrer müssen ihre ferngesteuerten Trucks über einen anspruchsvollen Kurs steuern und dabei definierte Aufgaben und Hindernisse bewältigen. Entscheidend ist dabei nicht Geschwindigkeit, sondern Präzision: Gewonnen hat am Ende die Mannschaft, die den Parcours mit der niedrigsten Strafpunktzahl absolviert – und damit Deutscher Modelltruck-Meister wird.

Wedico Super Junior Cup für den Nachwuchs

Eigens für junge Modellbau-Begeisterte gibt es den Wedico Super Junior Cup. Der beste Jugendliche aus den teilnehmenden Vereinen gewinnt einen Einzelpokal sowie einen Modelltruck. Ein Anreiz, der zeigt: Modellbau ist kein Hobby nur für Erwachsene.

Ausstellung und Fachjury-Bewertung

Parallel zum Wettkampf stellen die Teilnehmer ihre selbstgebauten Fahrzeuge aus. Eine Fachjury bewertet die Modelle nach Bauqualität, Originalität, Funktion und Gesamteindruck – auch hier winkt ein Pokal für die besten Erbauer. Besucher können die Fahrzeuge in aller Ruhe bestaunen, den Erbauern Fragen stellen und den Fahrern beim Wettkampf direkt über die Schulter schauen.

Ausstellung umfasst LKW, Baumaschinen und mehr

Zu sehen sind Funktionsmodelle aus den Bereichen LKW, Baumaschinen, Einsatzfahrzeuge, Landmaschinen und Showfahrzeuge. Das Spektrum spricht Modellbau-Fans jeder Art an.

Truckerbistro an beiden Tagen geöffnet

Für das leibliche Wohl sorgt das Truckerbistro, das an Samstag und Sonntag geöffnet ist. Geboten werden Kaffee, Kuchen, selbstgemachte Salate, Snacks und Kaltgetränke.

Veranstaltungszeiten im Überblick

Der Samstag, 30. Mai, läuft von 10 bis 18 Uhr. Am Sonntag, 31. Mai, beginnt die Veranstaltung ebenfalls um 10 Uhr und endet um 15 Uhr mit der feierlichen Siegerehrung. Die Weißtalhalle befindet sich am Blumertsfeld 2, 57074 Siegen-Kaan-Marienborn. Der Eintritt ist an beiden Tagen kostenlos.