13-Jähriger Fahrradfahrer verursacht Verkehrsunfall im Bereich der Hofgutstraße in Siegen

(wS/ots) Siegen 22.05.2026| Am Donnerstagabend (21.05.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer und einem Auto im Bereich der Hofgutstraße in Siegen gekommen.

Ein 13-Jähriger wollte gegen 18:20 Uhr mit einem Fahrrad aus der Straße „Im Charlottental“ nach links in die Hofgutstraße abbiegen. Dabei übersah er einen von rechts kommenden vorfahrtberechtigten Renault. Der 40-jährige Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß.

Der 13-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde noch vor Ort aus der ärztlichen Behandlung entlassen. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Aufgrund des Unfalls macht die Polizei Siegen-Wittgenstein nochmals darauf aufmerksam, sich an Verkehrsregeln zu halten. Diese gelten für alle Verkehrsteilnehmer und dienen dazu, Unfälle zu vermeiden, damit alle sicher an ihrem Ziel ankommen!