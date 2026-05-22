Unbekannte klauen Pedelec – Lassen Beute aber ein paar Häuser weiter zurück

(wS/ots) Siegen 22.05.2026 | Am Donnerstag (21.05.2026) ist es zu einem Diebstahl eines Pedelecs in der Ludwigstraße in Siegen- Weidenau gekommen. Allerdings ließen die Diebe die Beute ein paar Häuser weiter zurück.

Gegen 21:00 Uhr kontaktierte ein aufmerksamer Zeuge die Einsatzleitstelle der Polizei. Er fand im Bereich Ludwigstraße/Setzer Weg ein Pedelec ohne Vorderrad.

Die hinzugerufenen Beamten kontrollierten das Rad. Eine Überprüfung im polizeilichen Datensystem verlief negativ. Daher stellten die Polizisten das Pedelec wegen des Verdachts des Diebstahls sicher.

Dieser Verdacht bestätigte sich dann, als der 31-jährige Besitzer sich gegen 22:30 Uhr bei der Polizei meldete, um den Diebstahl seines Specialized Pedelecs anzuzeigen. Zurückgeblieben war lediglich der angeschlossene Vorderreifen.

Warum die Diebe ihre Beute zurück ließen bleibt unklar. Dafür können Vorderreifen und der Rest des Pedelecs wieder vereint werden.

Die Kriminalpolizei hat die weitere Bearbeitung übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich der Ludwigstraße und des Setzer Wegs geben können, sich unter der 0271/7099-0 zu melden.