Unfall in Buschhütten: Harley-Davidson kracht in Hecke – 66-Jähriger verletzt

(wS/red) Kreuztal 22.05.2026 | Am Freitagnachmittag gegen 16:45 Uhr kam es auf der Siegener Straße in Buschhütten zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW. Ein 66-jähriger Motorradfahrer wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Siegener Straße in Richtung Kreuztal und beabsichtigte, auf das Gelände der dortigen AVIA-Tankstelle abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem 66-jährigen Motorradfahrer, der ebenfalls in Richtung Kreuztal unterwegs war. Beide befanden sich in derselben Fahrtrichtung.

Motorrad kommt in Hecke zum Stillstand

Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der Motorradfahrer auf die Fahrbahn. Seine schwarze Harley-Davidson kam schließlich in einer angrenzenden Hecke zum Stillstand.

Ersthelfer leisteten sofort erste Hilfe. Der Rettungsdienst traf kurz nach der Alarmierung an der Unfallstelle ein und versorgte den Verletzten. Im Anschluss wurde der 66-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise erlitt er nach ersten Erkenntnissen nur leichte Verletzungen. Auch der 34-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Verkehr wurde einspurig an Unfallstelle vorbeigeleitet

Während der Unfallaufnahme durch die Polizei sowie der Versorgung des Verletzten kam es im Bereich der Unfallstelle zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Beamten leiteten den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de