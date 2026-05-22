Feuer in Papp-Presse: Lidl in Krombach evakuiert – Feuerwehr verhindert Schlimmeres

(wS/red) Kreuztal 22.05.2026 | Ein Brand in einer Kartonage-Presse hat am Freitagnachmittag für einen Feuerwehreinsatz beim Lidl-Markt an der Hagener Straße in Krombach gesorgt. Der Laden musste evakuiert werden, der Betrieb stand für rund eine Dreiviertelstunde still.

Mitarbeiterin bemerkt das Feuer

Kurz nach 15 Uhr ging die Brandmeldung ein. Laut Polizei war es eine Angestellte des Marktes, die das Feuer als erste bemerkte und so eine schnelle Reaktion ermöglichte. Die Papp-Presse, in der das Feuer ausbrach, dient dazu, anfallende Kartonagen zu verkleinern – ein gängiges Gerät in Supermärkten.

Feuerwehr zieht Container mit Seilwinde zurück

Die Maschine ist über ein System mit einem Außencontainer verbunden, in dem die gepressten Kartonreste gesammelt und zur Abholung bereitgestellt werden. Genau dieser Bereich erschwerte den Löscheinsatz: Die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Krombach und Eichen mussten den Container zunächst mit einer Seilwinde vom Gebäude wegziehen, um überhaupt an den eigentlichen Brandherd zu gelangen. Anschließend setzten sie einen akkubetriebenen Spreizer ein, um die Maschine zu öffnen und das Feuer im Inneren vollständig abzulöschen.

Brandschutztür verhindert Ausbreitung auf Verkaufsraum

Der Bereich der Pressmaschine ist vom eigentlichen Ladengeschäft durch eine Brandschutztür getrennt – eine Vorkehrung, die sich bewährte. Die Verkaufsräume blieben nach ersten Erkenntnissen vom Brandrauch weitgehend unberührt. Dennoch musste der Markt vorsorglich evakuiert und der Betrieb unterbrochen werden.

Mitarbeiterin mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Nachträglich wurde ein Rettungswagen angefordert. Sanitäter kümmerten sich um eine Mitarbeiterin, die möglicherweise Brandrauch eingeatmet hatte.

Fotos: Feuerwehr