Heute große Neueröffnung in Weidenau – „Döner Treff“ lockt mit Premium-Steak-Döner-Aktion – nur HEUTE 3 €!

(wS/red) Siegen-Weidenau 23.05.2026 | In der Bismarckstraße 15 in Siegen-Weidenau – direkt neben dem Action-Markt – öffnet heute, Samstag, der „Döner Treff“ offiziell seine Türen. Hinter dem neuen Betrieb steht Hassan Ariz, der mit seinem Team unter dem Motto „Premium Steak Döner Experience“ an den Start geht.

Auf einen Blick

Was: Neueröffnung „Döner Treff“ – Premium Steak Döner Experience

Neueröffnung „Döner Treff“ – Premium Steak Döner Experience Wo: Bismarckstraße 15, 57076 Siegen-Weidenau (neben Action-Markt)

Bismarckstraße 15, 57076 Siegen-Weidenau (neben Action-Markt) Wann: Heute, Samstag, 23. Mai 2026

Heute, Samstag, 23. Mai 2026 Aktion: Steak Döner für 3 € am Eröffnungstag

Steak Döner für am Eröffnungstag Folgeaktion: Steak Döner bis zum 26.05.2026 für 6 €

Steak Döner bis zum 26.05.2026 für Lieferservice: 0271 – 38 45 64 99

Starkes Kennenlern-Angebot zum Auftakt

Pünktlich zur Neueröffnung dürfen sich die Gäste auf ein besonderes Angebot freuen: Der hauseigene Steak Döner wird heute, am 23. Mai 2026, zum Eröffnungspreis von nur 3 Euro angeboten. Wer den Eröffnungstag verpasst, hat noch bis zum 26. Mai 2026 Gelegenheit, den Steak Döner zum Aktionspreis von 6 Euro zu probieren. Es gilt: solange der Vorrat reicht – pro Person sind maximal zwei Döner möglich.

Schwerpunkt Steak Döner – plus Klassiker und Snacks

Wie schon der Auftritt der Fassade zeigt, setzt der „Döner Treff“ einen klaren Schwerpunkt auf den Steak Döner als Aushängeschild des Hauses. Daneben präsentiert sich die Speisekarte mit weiteren Klassikern: Wraps und Rollen mit Fleisch- und Salatfüllung, Tellergerichte mit Beilagen, Burger-Varianten sowie Snacks wie Chicken Nuggets, Pommes frites und passende Dips. Ergänzt wird das Angebot durch gekühlte Getränke.

Frische und Geschmack im Mittelpunkt

Das Team rund um Hassan Ariz freut sich auf viele Gäste, die seine Döner-Spezialitäten probieren möchten. Im Vordergrund stehen dabei guter Geschmack und Frische – damit möchte sich der „Döner Treff“ als feste Anlaufstelle in Siegen-Weidenau etablieren.

Standort mit Lieferservice

Der „Döner Treff“ liegt in der Bismarckstraße 15 in Siegen-Weidenau und ist damit fußläufig zur Weidenauer Geschäftszone erreichbar. Wer lieber zuhause bestellen möchte, erreicht den Lieferservice unter der Telefonnummer 0271 – 38 45 64 99. Der Lieferservice startet ab morgen.

Ein guter Tag zum Vorbeischauen

Wer Lust auf einen Steak Döner zum Eröffnungspreis hat, sollte den heutigen Samstag nutzen – die Aktion gilt nur, solange der Vorrat reicht. Hassan Ariz und sein Team freuen sich auf den Besuch zahlreicher Gäste.

Adresse: Döner Treff Bismarckstraße 15 57076 Siegen-Weidenau

Lieferservice: 0271 – 38 45 64 99

HEUTE – 23.05.2026 – NEUERÖFFNUNG!