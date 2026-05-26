Polizei umzingelt Gelände der ehemaligen Gießerei Hundt & Weber in Geisweid – Einbrecher wird auf frischer Tat gefasst

(wS/red) Siegen 26.05.2026 | Ein Einbruch auf dem weitläufigen Gelände der ehemaligen Metallgießerei Hundt & Weber in der Birlenbacher Straße hat am Sonntagabend einen Polizeieinsatz in Geisweid ausgelöst – und endete für einen 37-jährigen Mann mit seiner Festnahme noch vor Ort.
Melderin alarmiert die Polizei
Am Sonntagabend (24.05.2026) ging bei der Polizei die Meldung einer aufmerksamen Zeugin ein: In dem seit Langem leer stehenden Industriegebäude solle sich jemand unbefugt aufhalten. Die Beamten reagierten schnell. Noch in kurzer Zeit rückten mehrere Streifenwagen an und umstellten das riesige Areal von allen vier Seiten. Kein Ausweg sollte unbeobachtet bleiben.
Spürhund nimmt die Spur auf
Da das weitläufige Gelände der früheren Gießerei eine gründliche Durchsuchung erforderte, zogen die Einsatzkräfte einen Spürhund hinzu.
37-Jähriger auf frischer Tat ertappt
Ein 37-jähriger Mann konnte noch während der laufenden Durchsuchung gestellt werden. Er wurde noch an Ort und Stelle festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.
Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.deWerbepartner der Region – Anzeige
In eigener Sache
Hat Ihnen der Beitrag gefallen?
Unser wirSiegen-Team ist rund um die Uhr für Sie in Siegen und der Region unterwegs — und das kostenlos für alle Leser. Recherche, Fotos vor Ort, Technik und Deutschlands sagenhaft günstiger Super-Sprit 😉 kosten uns allerdings einiges an Zeit und Geld. Wenn Ihnen gefällt, was wir machen, motiviert uns ein kleiner Beitrag riesig — und hilft uns, weiter dranzubleiben. Schon der Preis eines Kaffees zählt.
Beträge für Handys, Autos und Mehrfamilienhäuser gehen natürlich auch 😉
Sicher per PayPal · auch ohne PayPal-Konto · einmalig oder regelmäßig