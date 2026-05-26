Polizei umzingelt Gelände der ehemaligen Gießerei Hundt & Weber in Geisweid – Einbrecher wird auf frischer Tat gefasst

(wS/red) Siegen 26.05.2026 | Ein Einbruch auf dem weitläufigen Gelände der ehemaligen Metallgießerei Hundt & Weber in der Birlenbacher Straße hat am Sonntagabend einen Polizeieinsatz in Geisweid ausgelöst – und endete für einen 37-jährigen Mann mit seiner Festnahme noch vor Ort.

Melderin alarmiert die Polizei

Am Sonntagabend (24.05.2026) ging bei der Polizei die Meldung einer aufmerksamen Zeugin ein: In dem seit Langem leer stehenden Industriegebäude solle sich jemand unbefugt aufhalten. Die Beamten reagierten schnell. Noch in kurzer Zeit rückten mehrere Streifenwagen an und umstellten das riesige Areal von allen vier Seiten. Kein Ausweg sollte unbeobachtet bleiben.

Spürhund nimmt die Spur auf

Da das weitläufige Gelände der früheren Gießerei eine gründliche Durchsuchung erforderte, zogen die Einsatzkräfte einen Spürhund hinzu.

37-Jähriger auf frischer Tat ertappt

Ein 37-jähriger Mann konnte noch während der laufenden Durchsuchung gestellt werden. Er wurde noch an Ort und Stelle festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de