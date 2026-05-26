Feuerwehr Kreuztal rettet Vögel aus Blechverkleidung am Naturfreibad Zitzenbach

(wS/red) Kreuztal 26.05.2026 | Gegen kurz nach 12 Uhr rückten die Einsatzkräfte der Kreuztaler Feuerwehr zu einer Tierrettung am Naturfreibad Zitzenbach aus. Besucher des Bades hatten bemerkt, dass sich hinter der Blechverkleidung des Sanitär- und Umkleidegebäudes mehrere kleine Vögel festgesetzt hatten – und aus eigener Kraft nicht mehr in die Freiheit gelangen konnten.

Die Feuerwehrkräfte legten sofort Hand an: Mit einem Akkuschrauber wurde die Blechverkleidung vorsichtig und behutsam entfernt, um die eingeschlossenen Tiere nicht zusätzlich zu gefährden. Als die Öffnung freigegeben war, flogen gleich mehrere kleine Vögelchen ins Freie – sichtlich geschwächt, aber am Leben.

Ein besonderer Moment für den Einsatzleiter

Einer der kleinen Vögel sorgte für einen Moment, den die Einsatzkräfte so schnell nicht vergessen werden: Das Tier flog direkt auf die Hand von Feuerwehrchef und Einsatzleiter Jan Kleine, verschnaufte dort kurz – und flog dann davon. Ein stiller Dank auf seine ganz eigene Art.

Doch die Freude über die geretteten Tiere wurde von Trauer überschattet. Unter der brütenden Mittagshitze hatten zwei bis drei Vögelchen die Lage nicht überlebt und konnten nur noch tot geborgen werden.

Nachdem alle Tiere geborgen worden waren, brachten die Einsatzkräfte die Verkleidung wieder an und sorgten dafür, dass der Hohlraum hinter der Blechfassade künftig nicht mehr als unfreiwilliger Unterschlupf für Vögel dienen kann.

Ohne das beherzte und schnelle Eingreifen der Feuerwehr Kreuztal hätte unter der brütenden Mittagshitze kein einziges der eingeschlossenen Tiere überlebt.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de