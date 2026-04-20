Bernhard Paul, Gründer und Direktor von Roncalli: „Die Widmung der Briefmarken zeigt, dass wir angekommen sind“

(wS/dhl) Köln/Bonn 20.04.2026 | Die Deutsche Post ehrt das Circus-Theater Roncalli mit einer limitierten Briefmarken-Sonderedition zum 50-jährigen Jubiläum. Die „50 Jahre Circus Roncalli“-Edition umfasst mehrere Motive, die das Lebenswerk des Gründers und Direktors Bernhard Paul, die Artisten und die gesamte Roncalli-Familie würdigen. Die farbenfrohen Marken zeigen auf unterschiedlichen Bögen ikonische Tournee-Plakate, den berühmten Heißluftballon und natürlich das Zirkuszelt. Zusätzlich gibt es zwei auf je 2.500 Stück limitierte Bögen mit Clown Zippo im Andy Warhol-Stil und Lieblingszitaten von Bernhard Paul im Blumen-Design. Die Marken sind ebenso bunt und fantasievoll wie die Shows des berühmten Zirkus und ab sofort erhältlich.

Nikola Hagleitner, Vorständin Post & Paket Deutschland der DHL Group, sagt: „Der Circus Roncalli begeistert seit fünf Jahrzehnten Millionen von Menschen, verzaubert Jung und Alt, mit Kreativität, Präzision und einer einzigartigen Mischung aus Emotion, Staunen und Humor. Hinter dieser Magie stehen harte Arbeit, gelebtes Teamwork und der Mut, sich immer wieder neu zu erfinden. Genau diese Fähigkeiten prägen auch die Deutsche Post seit Jahrhunderten. Mit unseren neuen, fröhlichen Briefmarken tragen wir die besondere Roncalli-Magie nun weiter in die Welt – als kleines Stück Freude im Alltag.“

Bernhard Paul, Gründer und Direktor des Circus Roncalli: „Ich freue mich sehr über diese besondere Geste der Wertschätzung. Wir haben in den vergangenen Jahren viel Post aufgegeben, aber nicht unsere Emotionen. Die Widmung der Briefmarken zeigt, dass wir angekommen sind. Besonders berührt mich, dass mit diesen Marken nun nicht nur Gedanken, die mich über 50 Jahre begleitet haben, sondern auch Erinnerungen an liebgewonnene Roncalli-Momente in die Welt getragen werden.“

Die limitierte Sonderedition ist seit heute online unter deutschepost.de/roncalli oder telefonisch unter 0961 – 3818 3818 erhältlich. Auch eine exklusive „50 Jahre Circus Theater GOLD Edition“ kann vorbestellt werden. Zusätzlich richtet die Deutsche Post am 20. April von 10:00 bis 15:00 Uhr eine Roncalli-Sonderpostfiliale vor dem Circus in Köln ein. Besonders interessant für Fans der Philatelie: In der Sonderpostfiliale gibt es den Erstverwendungs- und einen Sonderstempel zur Jubiläumstournee.

50 Jahre Circus-Theater Roncalli

Im Jahr 1975 kündigt der Art Director Bernhard Paul in Wien seinen gut bezahlten Job beim Nachrichtenmagazin „Profil“ und wird Circusdirektor. Er besinnt sich auf seinen Jugendtraum und gründet in Wien den Circus Roncalli. Ein ausrangierter alter Circus-Wohnwagen bildet den Grundstock. Am 18. Mai 1976 feiert Roncalli mit dem Programm „Die größte Poesie des Universums“ seine Welturaufführung beim „Bonner Sommer“. 1977 vorerst das Ende, der Circus muss aufgeben. Paul hält sich und seinen Traum vom Circus mit Auftritten als Clown in Kaufhäusern, Ausstellungen und auf Festivals über Wasser. Im folgenden Jahr siedelt er mit den Resten von Roncalli nach Köln über und baut ein historisches Panoptikum. Damit reist er über die Jahrmärkte. Mit einer Handvoll Idealisten beginnt er alte Circuswagen herzurichten für den „schönsten Circus der Welt“.

1979 wird zu einem der aufregendsten Jahre im Leben des Bernhard Paul. Ohne Geld und Reputation entsteht Roncalli aufs Neue. Dann aber geht es richtig los! Am 4. Juni 1980 heißt es Manege frei für „Die Reise zum Regenbogen“ auf dem Kölner Neumarkt. Sie begründet den legendären Erfolg von Roncalli. In den Folgejahren expandiert Roncalli, kann sich vor Besuchern kaum retten. Damit beginnt die eigentliche Erfolgsgeschichte.

Heute ist Roncalli für Zirkusunterhaltung der Spitzenklasse bekannt. Seit 1976 brachte das Circus-Theater mehr als 45 Millionen Zuschauer zum Staunen. Jetzt startet der Kultcirkus seine zweijährige Jubiläumstournee unter dem Motto “50 Jahre Circus-Theater Roncalli” mit über 300 Aufführungen allein in diesem Jahr – und feiert sein Jubiläum dort, wo vieles begann: in Köln.