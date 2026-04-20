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Polizei bittet um Hinweise nach Einbruch in Wilgersdorf

20. April 202614
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(wS/ots) Wilnsdorf 20.04.2026 | Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (17.04.2026) ist in Räume eines landwirtschaftlichen Betriebes eingebrochen worden.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten eines Bauernhofes in der Straße „Birkenhof“ in Wilgersdorf. Dort durchwühlten sie Schränke und sämtliche Räumlichkeiten. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden Bargeld, ein Tresor und Debitkarten entwendet. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0.

Foto: Tim-Reckmann / pixelio.de
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