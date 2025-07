Gestalten Sie das Miteinander in Kreuztal mit – Werden Sie Mitglied im Integrationsbeirat!

(wS/kr) Kreuztal 09.07.2025 | Wahl des Integrationsbeirates 2025 – Einreichung von Wahlvorschlägen bis 17.07.2025

Für die aktive und vielseitige Mitarbeit im Integrationsbeirat der Stadt Kreuztal werden noch Mitglieder gesucht. Der Integrationsbeirat Kreuztal ist die gewählte Interessenvertretung der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in der Kommune. Er ist bereits seit über 30 Jahren ehrenamtlich, überkonfessionell, überparteilich und uneigennützig tätig. Die Wahl findet am 14. September 2025 gemeinsam mit der Kommunalwahl 2025 statt.

Der Beirat hat die Aufgabe, die Belange von Menschen mit Migrationshintergrund zu vertreten und setzt sich entsprechend für Bedarfe auf gesellschaftlicher und politischer Ebene ein.

Darüber hinaus arbeitet der Integrationsbeirat daran, den Dialog und das Verständnis zwischen den verschiedenen Kultur- und Bevölkerungsgruppen zu fördern und zu stärken.

Dies kann u. a. durch Veranstaltungen oder Projekte geschehen. Das Gremium engagiert sich aktiv gegen Diskriminierung und Rassismus und setzt sich für die Chancengleichheit aller Bevölkerungsgruppen ein. Zudem möchten die Beiratsmitglieder auch der deutschen Bevölkerung zur Seite stehen, damit Fragen und Problemstellungen, die das gemeinsame Miteinander betreffen, nicht unbeantwortet bleiben.

Wenn Sie mindestens 18 Jahre alt sind, in Kreuztal leben und Interesse haben, aktiv zur Verbesserung der Integration von Zugewanderten in Kreuztal beizutragen, sind Sie herzlich eingeladen, bis zum 17.07.2025, 18.00 Uhr (Ausschlussfrist), Ihren Wahlvorschlag im Wahlbüro der Stadt Kreuztal, Rathaus, Zimmer 109, Siegener Straße 5, 57223 Kreuztal, einzureichen. Im genannten Zimmer erhalten Sie auch die amtlichen Vordrucke, die zur Einreichung von Wahlvorschlägen, zu verwenden sind.

Für weitere Fragen melden Sie sich gerne bei Frau Jansen von der Geschäftsstelle des Integrationsbeirates Kreuztal. Sie erreichen Frau Jansen telefonisch unter 02732/ 51-426 oder per E-Mail unter integrationsbeirat@kreuztal.de