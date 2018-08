Unfallflüchtiger hinterlässt beschädigtes Auto

(wS/ots) Siegen 14.08.2018 | Am Montag (13.08.2018) in der Zeit von 09:30 -13:45 Uhr hat sich in der Daimlerstraße in Burbach eine Unfallflucht ereignet.

Eine 34-Jährige parkte den von ihr benutzten Seat am Rande der Daimlerstraße. Als sie zu einem späteren Zeitpunkt feststellte,

dass eine Fahrzeugseite und ein Außenspiegel beschädigt waren, informierte sie die Polizei. Ein Schadensverursacher hat sich nicht

gemeldet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.200,- Euro.

Das derzeit wegen Unfallflucht ermittelnde Verkehrskommissariat Siegen nimmt Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen unter der Telefonnummer 0271-7099-0 entgegen.

