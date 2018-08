Vandalen wüten im Parkhaus

(wS/ots) Bad Berleburg 15.08.2018 | In den Abendstunden des Dienstags (14.08.2018) haben Vandalen in einem Parkhaus in der Bad Berleburger Schulstraße gewütet. Die Zerstörungswut des Verursachers oder der Verursacher richtete sich gegen die Beleuchtungseinrichtung des Parkhauses. Dort fielen dem zerstörerischen Treiben mehrere Leuchtstofflampen zum Opfer. Die aktuelle Schätzung der Schadenshöhe wird auf 2.500,- Euro beziffert. Wer sich hinter der Tat verbirgt ist nun Gegenstand der Ermittlungen des Bad Berleburger Kriminalkommissariats.

.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier