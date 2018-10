Bad Berleburg – Zwei 16 und 21 Jahre alte Frauen attackieren Polizisten mit Tritten und Faustschlägen

(wS/ots) Bad Berleburg 26.10.2018 | Widerstand zweier junger Frauen mit Pfefferspray beendet

Im Rahmen eines Einsatzes wegen Ruhestörung mussten Polizeibeamte am Donnerstagabend in Bad Berleburg im Bereich des Rathausparks gegen zwei offenbar unter erheblichem Alkoholeinfluss stehende und zudem äußerst aggressiv in Erscheinung tretende Frauen Pfefferspray einsetzen.

Die beiden 16 bzw. 21 Jahre alten Frauen waren zunächst in einen Streit mit zwei ebenfalls im Parkbereich aufhältigen Männern geraten und dabei zum Teil auf diese losgegangen. Einem Platzverweis der mittlerweile erschienenen Polizei waren die beiden Frauen zudem mehrfach nicht nachgekommen. Alsdann hatten sie sogar die Polizisten mit Faustschlägen und Tritten körperlich attackiert.

Gegen die beiden jungen Frauen wurden schließlich Strafverfahren wegen Beleidigung und Widerstandes gegen Polizeibeamte eingeleitet.



