Erndtebrück/Bad Berleburg – Nach Diebstahl: Kripo sucht rechtmäßigen Fahrradbesitzer

(wS/ots) Erndtebrück/Bad Berleburg 30.10.2018 | Der rechtmäßige Besitzer des Rades wird gesucht

Das Bad Berleburger Kriminalkommissariat ermittelt aktuell gegen einen jungen Mann wegen Verdacht des Fahrraddiebstahls.

Das besagte Fahrrad wurde bereits von der Polizei sichergestellt, nachdem es ein aufmerksamer Bad Berleburger am frühen Freitagmorgen (19.10.2018) in einem Straßengraben der K 45 in Fahrtrichtung Leimstruth aufgefunden hatte. Die Polizei geht davon aus, dass das schwarze No-Name Herrenfahrrad mit 24 Gang-Kettenschaltung in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von dem jungen Mann irgendwo im Raum Erndtebrück, Rinthe, Hemschlar, Bad Berleburg entwendet wurde.

Der rechtmäßige Besitzer/Eigentümer des Fahrrades wird gebeten, sich beim Kommissariat unter 02751-909-0 zu melden.

