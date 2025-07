Die Hilchenbacher Ferienspiele 2025 starten bald

(wS/hi) Hilchenbach 08.07.2025 | In Zusammenarbeit mit den Hilchenbacher Vereinen und Verbänden und weiteren Anbietern kann das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Hilchenbach tolle und abwechslungsreiche Ferienspiele anbieten.

Für Action und Bewegung sorgen die zahlreichen Sportangebote der Vereine. Von Tischtennis über Faustball bis zur Leichtathletik ist viel Spannendes dabei. Intensive Schnuppertrainings bietet die Rote-Söckchen-Woche im Fußball und das Tenniscamp gegen Ende der Ferien. Hoch hinaus geht es auch im Kletterpark an der Jugendherberge Hilchenbach, der einen Tag lang seine Foren öffnet. Denksport gibt es in Form von Schachkursen. Ein Highlight für alle Zweiradfans wartet am 13. August mit dem „Dirtbike Contest“. In drei Disziplinen können Kinder und Jugendliche sich den Herausforderungen stellen.

Spiel und Spaß in ganz Hilchenbach stehen im Vordergrund der Sommerferien, darum findet das beliebte Angebot „Spiel mit!“ gleich viermal auf den Hilchenbacher Spielplätzen statt. In diesem Jahr warten tierische Missionen auf die Kinder und Jugendlichen. Interessant wird es auch im Hilchenbacher Tierschutzheim. An drei Terminen können Tiere beobachtet und gestreichelt werden. Außerdem gibt es nützliches Wissen rund um den Tierschutz.

Abenteurer und Entdeckerinnen finden im Ferienspielkalender spannende Aktivitäten in den Hilchenbacher Wäldern. Forschende können die Gewässer der Ferndorf zusammen mit dem Lumbricus erkunden, mittelalterlich kochen oder mit dem Ranger schnitzen lernen.

In neue Hobbies reinschnuppern können die Kinder und Jugendlichen außerdem bei den verschiedenen köstlichen Kochangeboten. Oder sie entdecken neue Talente beim dreitägigen Bandworkshop im Rockmobil.

Städtisches Angebot auch in den Ferien aktiv

Natürlich sorgen auch die städtischen Jugendzentren für abwechslungsreiche Ferien und bieten neben den regulären Öffnungszeiten spannende Sommeraktionen an. Im Ferien-Mädchentreff in Dahlbruch steigt beispielsweise eine Karaoke-Mini-Disco und im August wird eine Jugendgruppe aus Zakopane (Polen) zum gemeinsamen Kennenlernen und Kochen erwartet. Die Tanzgruppe „NoDanceLimits“ und die „Pen an Paper“ Gruppe des PUSH e.V. laden zum Schnuppern in die Angebote ein.

Gemeinsam mit dem Queeren Treff geht es sicher und solidarisch am 26. Juli 2025 zum Christopher-Street-Day nach Siegen.

Sollten Jugendliche dennoch dem idyllischen Hilchenbach entfliehen wollen, können sie bei der Ferienfreizeit in Grömitz vom 29. Juli bis 7. August 2025 frische Seeluft schnuppern. Hier gibt es noch wenige freie Plätze. Kunterbunten Ferien in Hilchenbach steht damit nichts mehr im Wege. Alle Informationen zu den Angeboten gibt es unter www.kjb-angebote.de. Zusätzlich gibt es das Ferienprogramm auch als Flyer, der in den Hilchenbacher Schulen verteilt wird und im Rathaus der Stadt Hilchenbach ausliegt.

Die Stadt Hilchenbach bedankt sich herzlich bei allen Beteiligten und Sponsoren, die das Programm der Ferienspiele ehrenamtlich unterstützen und fördern.



