Freier Grunder Quattroball – Turnier 2025 – Ein voller Erfolg!

(wS/vtv) Neunkirchen 07.07.2025 | Am Samstag war der Aktivpark Rassberg in Neunkirchen fest in der Hand von Sport, Teamgeist und bester Laune! 12 Hobbyteams folgten der Einladung der beiden großen Neunkirchener Vereine VTV Freier Grund und FC Freier Grund.

In vier Disziplinen – Fußball, Volleyball, Basketball und Handball – haben motivierte Teams alles gegeben. Jedes Team musste in jeder Sportart gleich zweimal ran, bevor sich die vier besten Mannschaften nach der Vorrunde für das heiß umkämpfte Finale qualifizierten.

Das weiteste angereiste Team kam extra aus Gevelsberg. Bei bestem Sommerwetter kam am Spielfeldrand sogar so etwas wie Zeltlageratmosphäre auf.

Eine echte Herausforderung für die Teams: In kurzer Zeit zwischen so unterschiedlichen Sportarten zu wechseln, sich immer wieder auf neue Gegner einzustellen und plötzlich auch mal in einer Disziplin zu glänzen, die man sonst nur aus dem Sportunterricht kennt.

Das Feedback war super, die Organisation hat reibungslos geklappt – und den Titel samt Wanderpokal sicherte sich am Ende das Team „Quattro Formaggio“.

Nach diesem gelungenen Auftakt, ist für die Organisatoren schon jetzt klar:

Das Quattro-Ballturnier soll keine einmalige Sache bleiben!

