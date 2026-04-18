Traditioneller Wandertag am 1. Mai: Schönau lädt alle Generationen „Auf’m Nocken“ ein

(wS/vsv) Wenden 18.04.2026 | Wandertag am 1. Mai auf dem Nocken in Schönau – Wanderverein Schönau-Altenwenden und VSV Wenden laden gemeinsam ein.

Wenn der Mai beginnt, sind in Schönau wieder alle Generationen eingeladen, gemeinsam den Tag zu verbringen.

Der Wanderverein Schönau-Altenwenden und der VSV Wenden laden auch in diesem Jahr zur traditionellen Maiwanderung ein und freuen sich auf zahlreiche Teilnehmer.



Los geht es um 10 Uhr am Vereinsheim des VSV Wenden in Schönau.

Zur Auswahl stehen zwei unterschiedlich lange Strecken: Eine rund fünf Kilometer lange Route für alle, die es etwas gemütlicher angehen möchten sowie eine etwa zehn Kilometer lange Strecke für ambitioniertere Wanderfreunde. Unterwegs treffen sich beide Gruppen zu einer gemeinsamen Pause, inklusive eines Freigetränks für alle Teilnehmenden.



Nach der Rückkehr wartet auf der Sportanlage „Auf’m Nocken“ ein geselliges Beisammensein in entspannter Atmosphäre. Geschmacklich ist für jeden etwas dabei: Neben Kaffee und Kuchen gibt es herzhafte Klassiker vom Grill sowie Pommes.



Auch für Familien mit Kindern wird einiges geboten. Eine Hüpfburg, ein Feuerwehrauto und erstmals auch Kinderschminken sorgen für Abwechslung und gute Laune bei den jüngsten Gästen.

„Wir sind bestens vorbereitet und freuen uns auf viele Besucher, die den Tag gemeinsam mit uns verbringen“, sagt Christian Koch, 1. Vorsitzender des Wandervereins Schönau-Altenwenden. Caterina Breuer vom VSV Wenden ergänzt: „Die Mischung aus Bewegung, Begegnung und gemeinsamer Zeit macht diesen Tag jedes Jahr zu etwas Besonderem.“

Eindrücke von der 1. Mai-Veranstaltung







