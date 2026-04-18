Kunst für einen guten Zweck: Soroptimist Club Siegen lädt zur Benefiz-Ausstellung

(wS/red) Siegen – Kreuztal 18.04.2026 | Gemälde, Skulpturen und Kunstbände – am 2. und 3. Mai öffnet die „Weiße Villa“ in Dreslers Park ihre Türen für eine besondere Verkaufsausstellung

Der Soroptimist International Club Siegen präsentiert am 2. und 3. Mai 2026 eine Benefiz-Verkaufsausstellung unter dem Motto „Kunst & Buch“ – und verbindet damit ästhetischen Genuss mit sozialem Engagement.

Im Festsaal der Weißen Villa im Dreslers Park (Am Park, 57223 Kreuztal) werden jeweils von 11 bis 17 Uhr Kunstwerke zweier Künstlerinnen gezeigt und zum Verkauf angeboten: Regine Seelbach, Mitglied des Soroptimist International Club Siegen, zeigt ausdrucksstarke Mischtechnik-Arbeiten und figürliche Skulpturen. Mechthild Obrock ist mit atmosphärischen Gemälden vertreten, die durch ihre reduzierte Formensprache und warme Farbpalette bestechen.

Ergänzt wird die Ausstellung durch ausgewählte Bilder weiterer Künstlerinnen und Künstler aus Privatbesitz sowie hochwertige Kunstbände – ein Programm für Sammlerinnen und Sammler ebenso wie für Kunstinteressierte, die vielleicht ihr erstes Werk erwerben möchten.

Eröffnung am Samstag um 11 Uhr

Der offizielle Auftakt findet am Samstag, den 2. Mai, um 11 Uhr statt, wenn der Soroptimist Club Siegen Gäste zur Vernissage willkommen heißt.

Erlös geht an Beratungszentrum „Hörst du mich?“

Das Besondere: Der gesamte Erlös der Kunstverkäufe kommt dem Beratungszentrum „Hörst du mich?“ des Caritasverbandes Siegen-Wittgenstein e.V. zugute – einer Einrichtung, die Menschen in schwierigen Lebenssituationen begleitet und unterstützt.

Wer das Projekt auch ohne Kunstkauf unterstützen möchte, kann direkt auf das Spendenkonto einzahlen:

Soroptimist International Förderverein Siegen IBAN: DE97 4605 0001 0053 0109 89 Verwendungszweck: Kunst & Buch

Kontakt: Birgit Bahr-Schneider, b-b-s@t-online.de | www.si-club-siegen.de

Wann: 2. & 3. Mai 2026, 11–17 Uhr

Wo: Festsaal „Weiße Villa“, Dreslers Park, Am Park, 57223 Kreuztal

Eintritt: frei







