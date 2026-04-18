Eröffnung des Kilterboards im Kletterzentrum Siegerland – Innovatives Trainingsangebot erweitert die Möglichkeiten für Kletterbegeisterte

(wS/dav) Siegen 18.04.2026 | Im DAV Kletterzentrum Siegerland wurde gestern feierlich ein neues Highlight eröffnet: das sogenannte Kilterboard.

Im Beisein von Sponsoren, Gästen sowie Vertreterinnen und Vertretern aus Vorstand und Beirat wurde das Band durchschnitten und das innovative Trainingsgerät offiziell in Betrieb genommen. Im Anschluss nutzten die ersten Besucherinnen und Besucher direkt die Gelegenheit, das neue Angebot auszuprobieren.



Beim Kilterboard handelt es sich um eine moderne, digital gesteuerte Trainingswand für das Bouldern. Charakteristisch sind die beleuchteten Griffe, die über eine App gesteuert werden und jeweils unterschiedliche Boulderherausforderungen anzeigen. Dadurch können Nutzerinnen und Nutzer auf eine umfangreiche Datenbank mit tausenden Kletterrouten zugreifen oder eigene Routen erstellen. Zudem lässt sich die Neigung der Wand individuell einstellen, wodurch das Training sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene optimal angepasst werden kann.

Ein besonderer Vorteil des Kilterboards liegt in seiner Standardisierung: Die gleichen Boulder können weltweit an identischen Boards geklettert werden. Dies ermöglicht ein vergleichbares Training auf internationalem Niveau und eröffnet völlig neue Trainingsmöglichkeiten.

Mit der Anschaffung des Kilterboards baut die DAV Sektion Siegerland ihr Angebot gezielt weiter aus. Insbesondere für die Mitglieder – die Hauptnutzerinnen und Hauptnutzer der Anlage – entsteht dadurch ein deutlicher Mehrwert.

Das neue Trainingsgerät ermöglicht ein strukturiertes, abwechslungsreiches und individuell anpassbares Training und ergänzt das bestehende Angebot ideal.

Darüber hinaus schafft das Kletterzentrum mit dem Kilterboard ein echtes Alleinstellungsmerkmal: In einem Umkreis von nahezu 100 Kilometern ist ein vergleichbares Trainingssystem bislang nicht verfügbar. Damit stärkt das DAV Kletterzentrum Siegerland seine Position als moderne und leistungsorientierte Trainingsstätte für Kletter- und Boulderbegeisterte in der Region.

Die DAV Sektion Siegerland bedankt sich bei allen Sponsoren und Unterstützern, die die Realisierung dieses Projekts ermöglicht haben, und freut sich darauf, den Besucherinnen und Besuchern mit dem Kilterboard ein weiteres attraktives Trainingsangebot bieten zu können.

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Fotos: DAV Kletterzentrum Siegerland