News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen

Stadtteile

SPD stellt Weichen für die Landtagswahl 2027: Parteitag und Wahlkreiskonferenz in Siegen

18. April 202699
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/spd) Siegen 18.04.2026 | Der SPD-Unterbezirk Siegen-Wittgenstein lädt für Freitag, den 24. April 2026, zu einem richtungsweisenden politischen Abend ein. In der Aula des Kulturhauses Lÿz werden ab 18 Uhr im Rahmen eines außerordentlichen Parteitags und einer anschließenden Wahlkreiskonferenz die Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahl 2027 nominiert.

Wie der Geschäftsführer des Unterbezirks, Ingmar Schiltz, vorab mitteilte, stehen für die beiden Wahlkreise in der Region bereits erste Namen fest. Die Delegierten entscheiden an diesem Abend darüber, wer die sozialdemokratischen Positionen im künftigen Düsseldorfer Landtag vertreten soll.

Die Kandidaturen im Überblick

Für den Landtagswahlkreis 126 (Siegen-Wittgenstein I) liegt bislang eine Bewerbung vor: Die Freudenbergerin Nicole Reschke bewirbt sich um die Kandidatur.

Spannender könnte die Entscheidung im Landtagswahlkreis 127 (Siegen-Wittgenstein II) ausfallen. Hier sind aktuell zwei Kandidaturen bekannt: Konstantin Achinger aus Bad Berleburg und Aytac Düzgün aus Kreuztal gehen ins Rennen um das Vertrauen der Parteibasis.

Der Parteitag markiert den frühen Startschuss für die personelle Aufstellung der Sozialdemokraten im Kreis, um mit klaren Profilen in das Wahljahr 2027 zu gehen. Die Veranstaltung findet in der St.-Johann-Straße in Siegen statt.

Werbepartner der Region – Anzeige

🗞️

Nachrichten aus der Heimat brauchen Rückhalt.

Täglich für Sie in Siegen und der Region unterwegs. Unsere Arbeit ist kostenlos, aber nicht umsonst. Mit einer kleinen Spende sichern Sie unabhängigen Lokaljournalismus.

❤️ Jetzt wirSiegen unterstützen
✅ Schnell & sicher via PayPal ✅ Jeder Euro zählt
Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Mit letzter Kraft: TuS Ferndorf verpasst Sensation trotz XXL-Rumpfkader

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
« MärzMai »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten