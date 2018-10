Freudenberg – Mehrere Kubikmeter Müll illegal entsorgt

(wS/ots) Freudenberg 23.10.2018 | Was manche für ein Kavaliersdelikt halten kann richtig teuer werden

Umweltsünder deponierten am vergangenen Wochenende in Freudenberg an gleich mehreren Stellen neben der Krottorfer Straße/L 562 im Bereich des Flecker Waldes in erheblichem Ausmaß illegal Abfälle.

Dieser Umweltfrevel wurde nicht nur von dem zuständigen Jagdausübungsberechtigten, sondern auch von einem dort zufällig vorbeifahrenden Kriminalbeamten bemerkt. Und auch bei der Stadt Freudenberg gingen mehrere diesbezügliche Anrufe aufmerksamer Bürger ein. Das Ausmaß der illegal entsorgten Abfälle aus Holzteilen, Bauschutt, Kunststoffbehältern, Schläuchen, Teppichen, Kisten und Stangen maß immerhin eine Fläche von mehreren Quadratmetern bei 1.50 Meter Höhe.

Zumindest ein Umweltsünder scheint aber bereits festzustehen. Dieser hatte nämlich dummerweise bei der illegalen Müllentsorgung auch Schriftstücke mit seiner eigenen Anschrift entsorgt.

