Wilgersdorf – Hallenfussballturnier des CVJM Wilgersdorf

(wS/red) Wilgersdorf 30.10.2018 | Traditionelles Hallenfußballturnier

Die Fussball Abteilung des CVJM Wilgersdorf veranstaltet sein traditionelles Hallenfussballturnier am Samstag den 08.12.2018 in der Sporthalle Wilnsdorf. Turnierbeginn ist 9.00 Uhr.Außerdem beteiligt sich die Fussball Abteilung wie jedes Jahr wieder an der Aktion – Alkoholfrei Sport genießen & Kinder stark machen.

Termin: Samstag 08.12.2018

Ort: Sporthalle Wilnsdorf

Startgeld: 30,- €

Anmeldung: schlens@gmx.de

Anmeldeschluss: 30.11.2018