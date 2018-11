Attendorn – Gedenkfeier zum Volkstrauertag

(wS/red) Attendorn 09.11.2018 | Volkstrauertag 2018 Gedenkfeier in Attendorn am 18. November 2018 –Ulf Borrmann hält Gedenkansprache

Anlässlich des Volkstrauertages am Sonntag, 18. November 2018, findet auch in diesem Jahr in der Hansestadt Attendorn eine Gedenkfeier am Ehrenmal auf dem Katholischen Friedhof an der Windhauser Straße statt.

Die Gedenkfeier, die vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Attendorn begleitet wird, beginnt um 11.30 Uhr.

Die Gedenkansprache vor der Kranzniederlegung hält Ulf Borrmann, Leiter der JVA Attendorn. Die Kranzniederlegung erfolgt durch die Freiwillige Feuerwehr und die Reservistenkameradschaft Attendorn unter der Begleitung durch den Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Attendorn.

Die interessierte Bevölkerung ist herzlich eingeladen.

