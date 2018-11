Dillenburg – Alkohol am Steuer führt zu spektakulärem Unfall

(wS/ots) Dillenburg 24-11-2018 | Mit Alkohol am Steuer Unfall gebaut

Vergangene Nacht ereignete sich auf der L 3042 ein spektakulärer Unfall , bei dem der Fahrer sehr viel Glück hatte.

Er befand sich auf der Fahrt von Dillenburg Oberscheld nach Dillenburg Niederscheld als er von der Fahrbahn abkam. Er geriet in den Leitplankenbereich, fuhr auf sie auf und wurde von dort katapultartig in die Luft geschleudert, flog in einen tiefen Böschungsbereich wo er sich mehrfach überschlug und auf dem Dach landete.

Die eintreffenden Rettungskräfte und die Polizei stellten bei dem nur leicht verletzten Fahrer fest, dass er unter starkem Alkoholeinfluss stand und leiteten die Ermittlungen ein.

