Erndtebrück – Exhibitionist in der Industriestraße

(wS/red) Erndtebrück 09.11.2018 | Die Polizei bitte um Ihre Mithilfe

Das Bad Berleburger Kriminalkommissariat ermittelt erneut gegen einen noch unbekannten Exhibitionisten. Der Mann trat am Donnerstagmittag um 12.50 Uhr in Erndtebrück in der Industriestraße unweit der kleinen Fußgängerbrücke über die Eder (in Richtung der Bundesstraße) im Bereich einer dortigen Garagenanlage in Erscheinung.

Er wird wie folgt beschrieben: 1.80 Meter groß, schlanke Figur. Weitere sachdienliche Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Polizei unter 02751-909-0 entgegen.

