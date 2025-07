Niederländischer Nationalspieler verstärkt Ferndorfer Rückraum

(wS/Red) Ferndorf 12.07.2025 | Mit Wurfkraft und Spielverständnis: Jansen soll TuS-Spiel prägen

Das Puzzle ist fast fertig, aber Ceven Klatt wäre mit dem aktuellen Kaderstand absolut unzufrieden, denn danach würde Josip Eres zum „Akkordarbeiter“ auf der Rechtsaußenposition. Man sucht immer noch verzweifelt nach einem Rechtsaußen, denn nur Josip Eres geht gar nicht. Ausfälle in der Vergangenheit auf dieser Position wusste Coach Ceven Klatt immer gut zu kompensieren, aber so in eine Saison zu starten wäre ein absolutes NO GO. Da wir den TuS ja alle kennen, wissen wir auch, dass dieser Fall nicht eintreten wird. Wenn man sich aber mal in einem anderen Handballforum beschäftigt, wird man feststellen, dass da schon ein Name seine Runden dreht, doch es ist kein Rechtsaußen. Wir sprechen von Julius Meyer Siebert, einen 2,06 m Rückraumriesen, der ebenfalls bem ASV Hamm die Segel gestrichen hat. Nun ja, entweder ist es ne „Zeitungsente“ oder der TuS Ferndorf steuert auf die ERSTE Saison zu, in der direkt zwei Zweitligaspieler verpflichtet werden, das gab es noch nie. Nichtdestotrotz, wichtiger ist die Personalie des Rechtsaußen.

Warten wir es ab, der Verein ist immer für Überraschungen gut, vielleicht/hoffentlich steht schon in Kürze eine neue ins Haus. (Oder auch zwei ??)

Denn DAS IST FERNDORF, DAS BIST DU

Pressemitteilung des Vereins:

Der TuS Ferndorf treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison in der 2. Handball- Bundesliga weiter voran und verpflichtet mit Tom Jansen einen international erfahrenen Rückraumspieler. Der 27-jährige Linkshänder kommt vom Ligakonkurrenten ASV Hamm-Westfalen ins Siegerland. Zuvor stand Jansen zwei Jahre beim Traditionsclub VfL Gummersbach unter Vertrag, wo er in der 1. Bundesliga wertvolle Erstligaerfahrung sammelte. Darüber hinaus gehört er seit mehreren Jahren zum festen Kader der niederländischen Handball-Nationalmannschaft.(Red. Dort spielt er auch mit dem ehemaligen TuS-Spieler Rutger ten Velde zusammen)

Mit einer Körpergröße von 1,99 m, seiner Wurfkraft sowie seinem Spielverständnis bringt Tom Jansen Qualitäten mit, die dem Ferndorfer Spiel neue Impulse verleihen sollen. In den letzten Jahren konnte er sein Können trotz einiger Verletzungen mehrfach unter Beweis stellen, nun möchte er im Trikot des TuS Ferndorf wieder voll angreifen. „Ich bin dem ASV Hamm-Westfalen sehr dankbar, dass sie mir nach dem Abstieg ermöglicht haben, weiterhin in der 2. Bundesliga zu spielen und der Vertragsauflösung zugestimmt haben“, betont Jansen. „Ich freue mich riesig, dass mir Ceven Klatt und die Verantwortlichen des TuS Ferndorf ihr Vertrauen schenken. Nach all den Verletzungen der letzten zwei Jahre möchte ich mir über Einsatzzeiten meine Form zurückkämpfen und mich auch wieder für die Nationalmannschaft empfehlen.

Die Stählerwiese kenne ich bisher nur als Gegner, ich weiß, welchen Druck die Fans hier aufbauen können. Jetzt freue ich mich umso mehr, diese Stimmung zu erleben und gemeinsam mit den Fans viele Siege zu feiern!“ Auch Michael Lerscht, sportlicher Leiter des TuS Ferndorf, zeigt sich erfreut über die Verpflichtung: „Mit Tom Jansen haben wir einen sehr wurf- und spielstarken Mann für den rechten Rückraum verpflichten können, der mit seiner Erfahrung und seiner Mentalität perfekt zu uns passt. Er wird unserem Spiel auf der rechten Seite viel Variabilität und Torgefahr verleihen.

Wir arbeiten weiterhin intensiv an der Kaderplanung für die Saison 2025/2026 und sondieren den Transfermarkt, um den Kader weiter zu verstärken und eine schlagkräftige Mannschaft auf die Platte zu stellen.“ Mit der Verpflichtung von Tom Jansen setzt der TuS Ferndorf ein starkes Zeichen und unterstreicht seinen Anspruch, sich in der 2. Handball-Bundesliga zu etablieren und weiterzuentwickeln. Die Fans dürfen sich auf einen hochmotivierten Neuzugang freuen, der mit seinen Qualitäten und seiner internationalen Erfahrung neue Akzente setzen wird.

Bericht: Peter Trojak/TuS Ferndorf

Foto: Verein