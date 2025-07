Kino, Kultur, Kulisse: Das Open-Air-Erlebnis kehrt zurück ins Obere Schloss Siegen

(wS/mh) Siegen 12.07.2025 | Siegener Open-Air-Kino – Start in die 28te Spielzeit

Am 17. Juli ist es endlich wieder so weit, denn das Siegener Open-Air-Kino öffnet seine Tore für alle Freiluft- und Filmfreunde, die abwechslungsreiche Filme unter schönem Sternenhimmel am Oberen Schloss genießen möchten.

Anders als im Vorjahr findet das Open-Air-Kino wieder im Schlosshof des Oberen Schlosses statt.

Aufgrund der intensiven Nutzung der Brunnenwiese durch Bauarbeiten und Veranstaltungen, braucht sie eine Regenerationspause.

Keine Pause hat sich das Kino-Team rund um Martin Horne und Denise Weingarten bei der kontinuierlichen Filmauswahl gelassen.

Den Start in die Saison mach am Donnerstag, dem 17. Juli, die deutsche Komödie „Der Spitzname“ von Sönke Wortmann. Bereits die beiden Vorgänger „Der Vorname“ und „Der Nachname“ zählten zu den bestbesuchtesten Open-Air-Filmen ihres Jahrgangs. Anna und Thomas planen ihre Hochzeit in den malerischen Tiroler Alpen und haben die gesamte Familie eingeladen. Doch schon im Ski-Lift sinniert Stephan, gewohnt schlecht gelaunt, über die aktuellen Entwicklungen in den Leben der Familie. Stephan selbst musste kürzlich seine Professorenstelle aufgeben – nach einem Vorfall an der Uni. Hinzu kommt noch das Chaos, das seine jugendlich-woken Kinder Cajus und Antigone in die idyllische Winterkulisse bringen. Die ohnehin angespannten Familienverhältnisse drohen, die geplante Hochzeit zu gefährden und führen zu einer turbulenten Eskalation.

Und auch am Freitag, den 18. Juli, spielt Christoph Maria Herbst die Hauptrolle in der herzergreifenden Buchverfilmung „Der Buchspazierer“. Der Buchhändler Carl Kollhoff schlägt jeden Tag Bücher in Papier ein, um sie seinen treuen Kunden nach Hause zu bringen.

Für den in sich gekehrten Mann sind seine Kunden die wichtigste Verbindung zur Außenwelt und fast so etwas wie Freunde. Seine täglichen Botengänge sind somit eine wichtige Routine für ihn.

Eines Tages heftet sich ein kleines Mädchen an seine Fersen und begleitet ihn bei seiner Lieferung. Anfangs gar nicht begeistert, findet Carl immer mehr Gefallen daran, mit dem Mädchen zu reden und so kommt es, dass sie ihn regelmäßig begleitet – der schüchterne Mann beginnt so, sich zu öffnen. Gemeinsam begeben sie sich auf eine unerwartete Reise.

Samstag, der 19. Juli, steht dann wieder ganz im Sinne des Familienprogramms. Denn mit „Vaiana 2“ hat Disney eine hervorragende Fortsetzung abgeliefert, die nicht nur kleine Herzen höherschlagen lässt. Seit sie ihr Volk zurück aufs Wasser geführt hat, ist Vaiana vergeblich auf der Suche nach anderen Völkern. Als sie die Hoffnung fast schon aufgegeben hat, erhält sie eine unerwartete Nachricht von ihren Vorfahren, die ihr einen Weg weisen.

Mit einer kleinen Crew muss die junge Abenteurerin sich erneut raus aufs hohe Meer begeben und in gefährliche, längst vergessene Gewässer reisen. Denn sie will eine sagenumwobene Insel finden, welche erst die Verbindung zwischen allen Völkern Polynesiens ermöglicht.

Den Abschluss des ersten Wochenendes bildet der durch Radio Siegen bekannt gewordene Comedian „Tobias Beitzel“. Mit seinem aktuellen Programm „Katy Perry macht Urlaub auf Amrum“ begeistert er das Publikum weit und breit.

Mit seinem zweiten Soloprogramm haut er richtig auf den Putz! Mit seiner erfrischenden Art nimmt er uns mit auf eine wilde Fahrt durch die Tiefen der menschlichen Dummheit und die Absurditäten des Alltags. Stellt euch vor, Katy Perry macht Urlaub auf Amrum – ja, so absurd kann das Leben sein! Tobias präsentiert die skurrilsten Geschichten, die uns den Kopf schütteln lassen, aber gleichzeitig Tränen vor Lachen in die Augen treiben.

Mit Tobias Beitzel startet auch eine von drei „Live-Veranstaltungen“, die den Rahmen des normalen Kinoprogramms etwas aufbrechen und für genreübergreifende Vielfalt sorgt.

Und eine weitere gute Nachricht vorneweg: Bis auf die Sonderveranstaltungen ist der normale Ticketpreis bei 8,50€ geblieben (fünf Jahre ohne Preiserhöhung!). dies ist nur möglich durch die tatkräftige Unterstützung der Sponsoren „Volksbank in Südwestfalen eG“, „SVB“, „Autohaus Walter Schneider“ und Medienpartner „Radio Siegen“.

Bei Radio Siegen gibt es täglich Karten für die exklusive Radio Siegen Lounge zu gewinnen, während die Volksbank sonntags alle ihre Kunden am Voba-Kinotag mit einem kostenlosen Snack bedient.

Weitere Infos und Tickets für alle Kinovorstellungen gibt es unter www.siegener-openairkino.de oder auch direkt an der Abendkasse. Wie im letzten Jahr bekommen Inhaber von VVK-Karten gegenüber den Gästen, die ihre Tickets an der Abendkasse kaufen, einen kleinen zeitlichen Vorsprung von 10 Minuten. So können sich diese schon frühzeitig vor Filmbeginn die besten Sitzplätze sichern.