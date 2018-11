Haus Abendfrieden Herbstkonzert Stift Keppel

(wS/red) Stift-Keppel 25.11.2018 | Jugendmusikensemble des Gymnasiums Stift Keppel zu Gast in der Wohninsel Abendfrieden: „Musik ist ein Lebensmittel!“

Full House beim IV. Konzert des Jugendmusikensembles des Gymnasiums Stift Keppel unter der Leitung von Musikpädagoge Michael Lappe und Pfarrer Herbert Scheckel in der Wohninsel Abendfrieden in Hilchenbach-Helberhausen: „Musik ist ein Lebensmittel und so wichtig wie Essen und Trinken!“, wurden die jungen Musikerinnen und Musiker von den Gastgebern begrüßt. Die musikalische Kost, die sodann dargeboten wurde, hatte es in sich.

Im ersten Teil des Konzert brachte das Ensemble klassische Stücke unter anderem von Mozart, Schubert und Haydn zu Gehör. Ein besonderer Höhepunkt war ohne Frage der beeindruckende Vortrag des 11-jährigen L., der erst vor einem Jahr mit dem Klavierspiel begonnen hat und dem staunenden Publikum souverän die Mondscheinsonate von Ludwig van Beethoven sowie „I giorni“ von Ludovico Einaudi präsentierte.

Im zweiten Teil des Konzerts wurden aus Zuhörern Mitwirkende: Gemeinsam wurden bekannte Lieder von „Das Wandern ist des Müllers Lust“ über „Im schönen Wiesengrunde“ bis zu „Der Mond ist aufgegangen“ gesungen, was bei manchem Bewohner Erinnerungen an früheste Kindheit wachrief: „Das hat mein Vater mir vor 50 Jahren zum Schlafengehen gesungen. Und nun singe ich es mit ihm zur guten Nacht.“

Das Ensemble wünschte allen Bewohnerinnen und Bewohnern zum Abschluss eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit und sagte schon jetzt sein Kommen für das Frühjahr 2019 an.

