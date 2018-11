Hilchenbach – Das letzte Repair-Cafe für dieses Jahr am 24.11.2018

(wS/red) Hilchenbach 20.11.2018 | Habt Ihr bei der Suche nach Weihnachtsgeschenken mal daran gedacht, dass Ihr auch etwas Liebgewonnenes reparieren könnt, statt etwas Neues zu kaufen?

Was ist zum Beispiel mit der eingepackten Eisenbahn auf dem Dachboden? Oder der nostalgischen Spieluhr, die sich schon lange nicht mehr dreht?

Wir helfen euch gerne bei der Reinigung, Reparatur und Instandsetzung.

Natürlich darf auch der kaputte Toaster, die Lichterkette oder die Kaffeemaschine mitgebracht werden. Und um gute Ergebnisse zu erzielen, denkt bitte im Vorfeld schon daran die passenden Ersatzteile zu besorgen.

Nutzt also die letzte Gelegenheit in diesem Jahr und kommt am Samstag den 24.11.2018 in der Zeit von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr in die KlimaWelten Hilchenbach, Kirchweg 17 (ehemalige Grundschule).

Weitere Informationen zum Repair Café findet Ihr unter www.klimawelten.de. Hier ist u.a. auch eine Liste mit Reparaturgegenständen aufgeführt.