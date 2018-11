Nürburgring/Nürnberg – Tenacious D beehren „Rock am Ring“ und „Rock im Park“

(wS/red) Nürburgring/Nürnberg 12.11.2018 | Rock am Ring / Rock im Park 07.-09, Juni 2019

die Rock-Überväter Jack Black und Kyle Gass alias Tenacious D geben sich die Ehre und spielen im nächsten Jahr exklusiv bei Rock am Ring & Rock im Park. Mit den Neubestätigungen von Rock-Acts unterschiedlichster Couleur wie Black Rebel Motorcycle Club, Behemoth, Underoath, Starset, While She Sleeps sowie The Fever 333 stehen bereits über 35 Bands und Künstler für die Zwillingsfestivals am Nürburgring und in Nürnberg vom 7. – 9. Juni fest.

Unter dem Motto „Make Monday Great Again“ folgen am 19. und 26. November sowie am 3. Dezember drei weitere Bandankündigungen. Im Dezember tritt dann auch die dritte und letzte Preisstufe in Kraft. Die finalen Infomationen zur Deadline für den Preisstufenwechsel werden am 26. November bekannt gegeben.

Presented by Marek Lieberberg Konzertagentur in cooperation with Live Nation

Rock am Ring 7. – 9. Juni 2019



Rock im Park 7. – 9. Juni 2019

Against The Current

Alice In Chains

Alligatoah

Amon Amarth

Arch Enemy

Architects

Bastille

Behemoth

Blackout Problems

Black Rebel Motorcycle Club

Bonez MC & RAF Camora

Die Antwoord

Die Ärzte

Dropkick Murphys

Feine Sahne Fischfilet

Foals

Godsmack

Halestorm

Hot Water Music

Kontra K

Marteria & Casper

nothing, nowhere.

Power Trip

Sabaton

SDP

Slash feat. Myles Kennedy and The Conspirators

Slipknot

Starset

Tenacious D

The 1975

The BossHoss

The Fever 333

Tool

Underoath

Welshly Arms

While She Sleeps

u.v.m.

