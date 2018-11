Siegen – 15-Jähriger Rollerfahrer kam ins Krankenhaus, ein Pkw hatte ihn übersehen

(wS/ots) Siegen 14.11.2018 | Unfall: Rollerfahrer übersehen

Am Dienstag (13.11.2018) um 21:40 Uhr zog sich ein 15-Jähriger bei einem Unfall auf der Birlenbacher Straße leichte Verletzungen zu. Der Jugendliche war auf seinem Roller in Richtung Geisweider Straße unterwegs. In Gegenrichtung fuhr ein 23-jähriger Autofahrer, der an der Kreuzung Breitscheidstraße nach links abbiegen wollte.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden ungleichen Fahrzeuge. Rettungskräfte verbrachten den verletzten Jugendlichen in ein Krankenhaus. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 3500 Euro.

