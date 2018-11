Siegen – Adventliches Konzert am 2. Dezember “Der Messias” (1. Teil)

(wS/red) Siegen 26.11.2018 | Adventliches Konzert am 2. Dezember “Der Messias” (1. Teil) und Magnificat (Kim André Arnesen) mit dem Kammerchor Weidenau

Der Kammerchor Weidenau beendet sein Jubiläumsjahr zum 50-jährigen Bestehen mit einem glanzvollen Adventskonzert am 2.12. um 17:00 Uhr in St. Joseph, Weidenauer Straße 23 in 57078 Siegen. Zur Aufführung kommt der 1. adventliche/ weihnachtliche Teil des Oratoriums „Der Messias“ von G.F. Händel, der die Ankunft und Geburt des verheißenen Erlösers thematisiert.

Außerdem wird erstmalig in Siegen das Magnificat (Lobgesang Mariens) des jungen, norwegischen Komponisten Kim André Arnesen für Chor, Orchester und Sopransolo musiziert, das erst 2014 uraufgeführt wurde. Mitwirkende sind Antje Bischof (Sopran), Stefanie Geueke (Alt), Thomas Iwe (Tenor) und Dr. Gerhard Pauli (Bass). Der Kammerchor Weidenau unter der Leitung von Dekanatskirchenmusikerin Helga Maria Lange wird begleitet von der Camerata Instrumentale Siegen.

Eintrittskarten zu 15 €, erm. 12 € sind bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, im Pfarrbüro St. Joseph und an der Abendkasse erhältlich.

