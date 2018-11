Siegen – Diebe entwendeten ein E-Bike in der Straße Löhrtor

(wS/ots) Siegen 14.11.2018 | E-Bikes werden immer mehr zu Zielobjekten von Dieben

Am Dienstag (13.11.2018) in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr entwendeten Unbekannte ein E-Bike in der Straße Löhrtor. Das schwarze Faltrad der Marke Flyer (Typ I:SY) war dort an einer Laterne angeschlossen. Die Diebe überwanden offensichtlich gewaltsam die Sicherung des Rades und entfernten sich unerkannt mit dem auffälligen kleinen Klapprad, an dem eine schwarze Satteltasche angebracht war.

Das zuständige Kriminalkommissariat 4 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 0271-7099-0 um Hinweise.