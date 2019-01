(wS/ots) Siegen 23.01.2019 | Die Polizei bittet um Mithilfe

Am Montagabend bzw. in der Nacht zu Dienstag entwendeten Unbekannte einen in Siegen in der Königsberger Straße stehenden roten Motorroller der Marke Peugeot 3118 mit dem daran angebrachten Versicherungskennzeichen 232 VNP.

Sachdienliche Hinweise zu dem Dieb bzw. zum Verbleib des entwendeten Zweirades erbittet die Polizei unter 0271-7099-0.

