1. FC Kaan-Marienborn – Nachholspiel gegen den SV Lippstadt terminiert

(wS/red) Siegen 22.03.2019 | Lippstadt-Spiel am 8. Mai in Kaan-Marienborn

Der 1. FC Kaan-Marienborn und der SV Lippstadt haben sich auf einen Nachholtermin geeinigt. Das Regionalliga-Spiel zwischen den beiden Aufsteigern wird am 8. Mai um 19 Uhr im Breitenbachtal angepfiffen.

Nachdem das ursprünglich für den 15. Dezember 2018 angesetzte Aufeinandertreffen der beiden altbekannten Teams den frostigen Temperaturen zum Opfer fiel, treten die Lippstädter nun am Mittwochabend in der zweiten Maiwoche in der Herkules Arena an.



