(wS/red) Wilnsdorf 26.03.2019 | Aufguss mit Speck – Besetzungsänderung in kommender Wilnsdorfer Theaterkomödie

Am 5. Mai lädt die Gemeinde Wilnsdorf zu einem unterhaltsamen Aufguss ein, mit der gleichnamigen Theaterkomödie von René Heinersdorff. Im Mittelpunkt der spritzigen Verwechslungsgeschichte stehen zwei Paare, die aus ganz unterschiedlichen – und nicht immer offen kommunizierten – Gründen einen Wellnessurlaub genießen wollen. Zwischen Sauna und Dampfbad kreuzen sich ihre Wege und mit jedem Aufguss steigert sich die Zahl der Missverständnisse, bis die ganze Bademanteldiplomatie kurz vor dem Kollaps steht und nicht nur die Saunadämpfe, sondern auch die Lachtränen des Publikums für hohe Wasserpegel sorgen.

Ursprünglich sollte neben Jeanette Biedermann, René Heinersdorff und Viola Wedekind auch Hugo Egon Balder auf der Bühne in Wilnsdorf stehen. Aufgrund vertraglicher Verpflichtungen musste Balder leider kurzfristig absagen, doch der Veranstalter hat würdigen Ersatz gefunden: Karsten Speck wird in die Rolle des erfolgreichen Unternehmers und Lebemanns Dieter schlüpfen. Speck, der seit dreißig Jahren als Schauspieler und Moderator arbeitet, ist bekannt aus erfolgreichen Fernsehserien wie „Freunde fürs Leben“ oder dem „Traumschiff“. Auch in Wilnsdorf stand er schon auf der Bühne, zuletzt laut bejubelt in der Til-Schweiger-Tragikomödie „Honig im Kopf“. Die Komödie „Aufguss“ ist am Sonntag, 5. Mai 2019, ab 20 Uhr in der Aula des Wilnsdorfer Gymnasiums zu sehen.

Daten auf einen Blick

Datum, Uhrzeit: Sonntag, 05.05.2019, 20 Uhr

Titel: Aufguss

Inhalt: Spritzige Verwechslungskomödie von René Heinersdorff, mit Karsten Speck, Jeanette Biedermann u.a.

Veranstaltungsort: Aula des Gymnasiums Wilnsdorf, Hoheroth 94, 57234 Wilnsdorf

Veranstalter: Gemeinde Wilnsdorf

Info-Telefon: 02739 802-234

Weblink www.wilnsdorf.de/theater-konzerte

