Bericht und Fotos Mitgliederversammlung TVG Buschhütten

(wS/red) Kreuztal-Buschhütten 05.03.2019 | Mitgliederversammlung mit Neuwahlen

Immer am 1.Freitag im März findet die Mitgliederversammlung des TV Germania Buschhütten statt. In diesem Jahr fanden 47 Vereinsmitglieder von 643 Mitgliedern den Weg in die vereinseigenen Räumlichkeiten.

Der 1. Vorsitzende Olaf Kohn begrüßte die Vereinsmitglieder. Namentlich bedankte er sich bei den anwesenden Ehrenmitgliedern für ihr Kommen. Bei der Totenehrung gedachte man den verstorbenen Ehrenmitglieder Siegfried Althaus und Kurt Laukel

Es wurde der Bericht des 1. Vorsitzenden Olaf Kohn verlesen, der Geschäftsbericht vorgetragen durch Kai Jaspert, des Weiteren folgten der Bericht des Sportwartes Michael Dittmann, der Kassenbericht von Sabine Jung und der Bericht der Sozialwartin Andrea Jung. Michael Dittmann berichtete von der Prellballabteilung.

Die Kassenprüfer Jürgen Jeschke teilte mit, das er mit Henning Klappert die Kasse am 16.01.2019 geprüft habe. Diese sei ordentlich geführt worden und es konnten keine Unregelmäßigkeiten gefunden werden und beantragten die Entlastung des geschäftsführenden Vorstandes die einstimmig erteilt wurde.

Es wurden für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt Dr.Daniel Bald, Marina Müller, Klaus Rethagen, Klaus-Jürgen Müller Für 40 Jahre: Petra Schuppener Für 50 Jahre und damit Ehrenmitglied: Margret Ohrndorf. Für 60 Jahre Dietwald Ohrndorf und für 80 Jahre Laura Becker. Die Ehrung für Laura Becker wird persönlich am Dienstag, 05.03.2019 an ihrem 95. Geburtstag nachgeholt.

Anschließend wurden die Sportler für besondere Leistungen 2018 geehrt und Sinan Albayrak, Lars Erik Fricke, Marco Göckus, Jörg Haarmann, Jonas Hoffmann, Inga Sauer, Jakob Steffe, Christopher Stötzel, Raul Valero Gallegos, Yasmina Steins

Gewählt wurden lt. Satzung wie folgt für 2 Jahre in den geschäftsführenden Vorstand:

1. Vorsitzende: Olaf Kohn – Wiederwahl einstimmig

2. Geschäftsführer: Kai Jaspert- Wiederwahl, einstimmig

Kassenwartin: Sabine Jung Wiederwahl, einstimmig

Sozialwart/in für 2 Jahre Andrea Jung – Wiederwahl einstimmig

Jugendsprecher für 2 Jahre David Kürbiß – Wiederwahl einstimmig

Kassenprüfer: Henning Klappert für 2 Jahre – einstimmig

Jürgen Jeschke bleibt noch 1 Jahr im Amt.

Beisitzer: Andreas Becker bleibt noch ein Jahr im Amt. Wiederwahl für Dietwald Ohrndorf, Benjamin Kretzer – einstimmig

Der Geschäftsführende Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

1. Vorsitzender Olaf Kohn, 2. Vorsitzende Deborah Abdelhedi, Geschäftsführer Rainer Jung, 2. Geschäftsführer Kai Jaspert, Kassenwartin Sabine Jung, Sportwart Michael Dittmann.

Alle von der Versammlung gewählten Vorstandsmitglieder nahmen die Wahl an.

Der erweiterte Vorstand setzt sich zusammen aus dem geschäftsführenden Vorstand, den Ehrenvorsitzenden, den Übungsleitern, dem Sozialwart, dem Jugendwart und den Beisitzern.

Folgende vereinsinternen Veranstaltungen werden in 2019 durchgeführt:

13.April findet 16.Prellballturnier in der 2-fach Halle im Kreuztaler Sportzentrum statt. Gäste sind herzlich willkommen.

32.EJOT Triathlon Buschhütten am Sonntag, 05.05.2019 – steht ganz im Zeichen von Olympia Sieger und mehrfachem Weltmeister Jan Frodeno. Rainer Jung hatte einen Film vorbereitet. Was genau uns am 05.05.2019 erwartet wird beim Triathlon Meeting am 28.03.2019 verkündet.

Nun heißt es ausreichend Helfer für dieses Wochenende zu finden. Deborah Abdelhedi ist im Organisationsausschuss und man möge sich bei ihr melden. Der Aufruf: „Wir brauchen dich!“ gilt natürlich für ALLE!.

Der Sportwart berichtete das die Schnupperwochen in 2018 erneut gut angenommen wurden und bat. weiter Werbung für den Verein zu machen, da im TVG das ganze Jahr über Schnupperzeit ist. Dies bedeutet erst einmal vorbei schauen und mitmachen bevor man eine Anmeldung unterschreiben muss.

Olaf Kohn möchte gerne die Vereinsbroschüre – Faltblatt – wieder ins Leben rufen. Mitgestalter bitte beim 1.Vorsitzenden melden.

Olaf Kohn und Deborah Abdelhedi bedankten sich bei seinen Vorstandskollegen. Rainer Jung danke Olaf Kohn für die geleistete ehrenamtliche Arbeit im Verein. Er machte auf die Kontinuität im TVG aufmerksam. Es ist nicht selbstverständlich, dass alle Vorstandsämter besetzt sind.

Olaf Kohn bedankte sich bei den Anwesenden für die Teilnahme an der Veranstaltung und beendete den offiziellen Teil der Mitgliederversammlung um 20:15 Uhr.

Im Anschluss fand ein gemütliches Beisammensein statt.

