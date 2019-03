Feuerwehr Netphen lädt zum alljährlichen Frühjahrskonzert

(wS/red) Netphen 25.03.2019 | Frühjahrskonzert am 06. April um 19:30 Uhr in der Georg-Heimann-Halle, Netphen

Die Zuhörer erwartet eine Auswahl der schönsten Melodien aus Kino, Musical und Operette, die von actionreichen Stories und zauberhaften Liebesromanzen erzählen und die Zuhörer auf sagenumwobene Inseln, ins Alpenpanorama am Wolfgangsee oder in ein märchenhaftes Schloss entführen. Die Inszenierung wird abgerundet durch passende Dekoration, professionelle Lichttechnik sowie das Mitwirken des Ensembles der Freilichtbühne Freudenberg. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Stefan Hees.

Karten sind erhältlich bei allen aktiven Musikern, über Facebook Messenger, über die Homepage www.musikzug-netphen.de und bei Dorothee Spies, An der Obernau 5, Telefon 02738 8599.

Der Eintritt kostet 10 Euro/ermäßigt 6 Euro.

Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Netphen – gegründet 1927

Das Hauptorchester des Musikzug der FF Netphen (MZN) ist ein klanglich ausgewogenes Oberstufenorchester, in dem derzeit rund 50 ambitionierte Musikerinnen und Musiker im Alter von 13 – 79 Jahren aktiv sind.

1. Vorsitzender Johannes Werthenbach – Dirigent Stefan Hees

Probentermin Freitag von 20:00 bis 22:00 Uhr

Probelokal Georg-Heimann-Halle, Jahnstraße, 57250 Netphen www.musikzug-netphen.de

