FOM Hochschule Siegen – Neuer Studiengang für die digitale Zukunft

(wS/red) Siegen 26.03.2019 | FOM Hochschule weitet mit „Informatik“ Studienangebot aus – Neuer Studiengang für die digitale Zukunft

Die FOM Hochschule erweitert ihr berufsbegleitendes Studienangebot im Bereich IT Management. Ob es um die Entwicklung neuer informatischer Systeme geht, um die zielführende Nutzung von Big Data oder um den Einsatz Künstlicher Intelligenz: Mit dem neuen Bachelor-Studiengang Informatik qualifizieren sich Berufstätige und Auszubildende für Aufgaben der Arbeitswelt 4.0.

Die digitale Transformation stellt Unternehmen nicht nur technisch vor enorme Herausforderungen. Neben Cloud Computing und Datenschutz bzw. Datensicherheit stehen auch Innovationsthemen wie Mobilität, Smart Services und Künstliche Intelligenz auf der Agenda. Dass dies eine Hürde für Unternehmen darstellt, zeigt eine Bitkom-Studie, die der Verband 2018 auf der Cebit vorstellte: Demnach sei der Mangel an Fachkräften für viele Unternehmen der Grund für den fehlenden Einsatz neuer Technologien. Auch die Datenschutzgrundverordnung werde von den Betrieben als große Herausforderung gesehen.

Im Fokus des neuen Bachelor-Studiengangs Informatik (ab Wintersemester 2019) stehen das Management komplexer Datenbanken sowie moderne System- und Rechnerarchitekturen. Die Studierenden trainieren das eigenständige Programmieren, entwickeln und testen in einem semesterübergreifenden Praxisprojekt die realistische Anwendung eines Softwaresystems und erhalten einen Überblick über die aktuellen Trends im IT-Bereich. Dazu zählen neben mobilen Anwendungen auch der Einsatz von Künstlicher Intelligenz sowie Informationssicherheit und Datenschutz.

Die nächsten Info-Termine (Bachelor):

Dienstags, 2. April und 7. Mai jeweils um 18 Uhr.

Die Infoveranstaltungen sind kostenfrei, unverbindlich und finden statt im FOM Hochschulzentrum in der Birlenbacher Str. 17 (Bildungsvilla), 57078 Siegen. Anmeldungen bitte per E-Mail an lisa.stasiak@fom.de oder unter der Telefonnr.: 0271 7700326-13.

Mit über 50.000 Studierenden ist die FOM die größte private Hochschule Deutschlands. Sie bietet Berufstätigen und Auszubildenden an bundesweit 29 Hochschulzentren und in Wien die Möglichkeit, berufsbegleitend praxisorientierte Bachelor- und Masterstudiengänge aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Gesundheit & Soziales, IT-Management sowie Ingenieurwesen zu absolvieren. Die Studienabschlüsse sind staatlich und international anerkannt. Initiiert wurde die FOM von der gemeinnützigen Stiftung BildungsCentrum der Wirtschaft mit Sitz in Essen. Die Hochschule ist vom Wissenschaftsrat akkreditiert und hat von der FIBAA Anfang 2012 das Gütesiegel der Systemakkreditierung verliehen bekommen – als erste private Hochschule Deutschlands. Weitere Informationen: www.fom.de.

